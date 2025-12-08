เตรียมรับศพ"จ่าศตวรรษ"ตั้งสวดที่บ้าน เมื่อเช้าลูกสาวเพิ่งใส่บาตรขอพรให้พ่อปลอดภัยย

ร้อยเอ็ด-เตรียมรับศพ"จ่าศตวรรษ"วีรบุรุษทหารกล้าสุดเศร้าเมื่อเพิ่งโทรมาคุยกับลูกเมียและเมื่อเช้าลูกสาวเพิ่งทำบุญตักบาตรหน้าบ้านขอพรพระขอให้พ่อปลอดภัย ซึ่งยังคงไม่ทราบว่าตอนสายก็มการส่งข่าวมาว่าพ่อตายแล้ว
บ่ายวันนี้ 8 ธ.ค. 2568 พ.อ.ธานินทร์ ดมหอม เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ที่บ้านของ จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต อายุ 31 ปี ที่บ้านเลขที่ 100 หมู่ 11 บ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเช้านี้จากการปกป้องอธิปไตยของชาติ ด้านช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พบว่าพ่อแม่ ภรรยาและญาติ๐เพื่อนบ้าน เพื่อนทหาร กําลังมีการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับนําศพที่จะนำกลับมาบ้านเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีในวันพรุ่งนี้
และยิ่งเศร้าใจเมื่อคืนนี้ผู้เสียชีวิตยังโทรศัพท์มาบอกลูกๆทั้ง2คนว่าพ่อไม่ได้กลับเพราะมีการยิงปะทะกันและตื่นเช้าลูกวัยอนุบาลยังไปใส่บาตรกับแม่ผู้ตายอธิษฐานว่าขอให้พ่อปลอดภัยกลับมาหาลูกไวๆ จนมาทราบข่าวที่หลังว่าเสียชีวิต
โดยทหารที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ นอกจากพันเอก ธานิน ดมหอม เสนาธิการกองพลฐานราบที่หกแล้ว ยังมี พันโทชัชวาล ถึงแสง อนุศาสนจารย์กองพลฐานราบที่ 6 กองบัญชาการกองพลฐานราบที่ 6 ที่ดูแลหน่วย กองร้อยฐานม้าลาดตะเวณที่ 6 มาควบคุมการเตรียมสถานที่และให้กําลังใจกับครอบครัวด้วย
นางอรพันธ์ สุจริต แม่จ่าทหารผู้กล้าหาญบอกว่าเมื่อเช้าตอนใส่บาตรหลานสาวซึ่งอยู่อนุบาล 1 อธิษฐานว่าขอให้คุณพ่อปลอดภัยขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ แต่คิดไม่ถึงว่าลูกชายจะมาเสียชีวิต รู้สึกเสียใจมากๆ ไม่เคยคิดว่าจะเป็นลูกเราเลยเพราะไม่มีลางสังหรณ์อะไรด้วย
"เมื่อคืนเขาก็โทรมาหาลูกสาว พอตอนเช้าก็ได้รับข่าวร้าย เมื่อคืนเขาโทรมาหาลูกสาวบอกว่าคุณพ่อไม่ได้กลับนะเขาเริ่มมีการปะทะอีกแล้ว เขาไม่ให้ลาแล้ว"
ถ้าเหตุการณ์ปกติ เขาก็จะมาหาลูกสาวแทบทุกสัปดาห์ที่มีวันหยุด แม่ก็เพิ่งรู้ข่าวตอน 8 โมงเช้าวันนี้และก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นลูกของเราแต่อย่างน้อยเราก็มีความภาคภูมิใจเพราะลูกเราเป็นคนดีเด็กดีไม่เคยมีปัญหาและครอบครัวเลี้ยงลูกมาอย่างดีตลอดเขาไม่น่าจะอายุสั้นอย่างนี้เลย เขาเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กดีของพ่อของแม่และไปเป็นทหารได้ 10 ปีแล้วตั้งแต่จบม. 6 ก็ไปสอบนักเรียนนายสิบทหารบกและสอบติดสมใจ
นายสมัย สุจริต พ่อจ่าศตวรรษบอกว่าลูกรับราชการทหารมา 10 ปีแล้วและไปราชการชายแดนได้ 5-6 เดือนเป็นเสาหลักของครอบครัวพ่อแม่ก็หวังที่จะพึ่งเขา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าขาดคนที่จะมาดูแลเพราะครอบครัวของเราก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง พอรู้ข่าว รู้สึกช็อคเลย
ความสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และก็เสียใจมากที่ลูกได้มาจากพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ก็ภูมิใจเพราะว่าลูกได้ไปทำเพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรีของชาติบ้านเมืองของเราเพื่อตัวของเราและต้นตระกูลของเราถือว่าโชคดี
พ.อ.ธานินทร์ ดมหอม เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 บอกว่าตนเป็นตัวแทนของกองทัพบกได้เข้ามาเยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินของชาติเรา ซึ่งมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เขาเสียสละด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติในนามของกองทัพบก
นอกจากจะแสดงความเสียใจและชดเชยอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องติดตามดูแลเขาอย่างดีที่สุดเสมือนกับครอบครัวเดียวกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันกองทัพบกก็จะมีการพิจารณาปูนบำเหน็จให้เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆให้ครบถ้วนทั้งมีการบรรจุทายาททดแทน
พ.อ.ธานินทร์ ดมหอม เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 บอกว่าตนเป็นตัวแทนของกองทัพบกได้เข้ามาเยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินของชาติเรา ซึ่งมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เขาเสียสละด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติในนามของกองทัพบก
นอกจากจะแสดงความเสียใจและชดเชยอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องติดตามดูแลเขาอย่างดีที่สุดเสมือนกับครอบครัวเดียวกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันกองทัพบกก็จะมีการพิจารณาปูนบำเหน็จให้เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆให้ครบถ้วนทั้งมีการบรรจุทายาททดแทน