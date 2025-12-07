ปะทะชายแดนไทย-เขมรน่าห่วง! สั่งอพยพแล้วพื้นที่พนมดงรัก/กาบเชิง

สุรินทร์–ชาวบ้าน อ.พนมดงรัก และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ อพยพไปพื้นที่ปลอดภัยแล้ว หลังมือถือส่งสัญญาณเตือน เผยชาวบ้านตาตุมกำลังประชุมต้องยกเลิกทันที ด้านพ่อค้าแม่ค้าตลอดช่องจอม ไม่ไว้ใจสถานการณ์เร่งปิดร้าน ส่วน อ.สังขะ และอ.บัวเชด สั่งเตรียมพร้อม รอคำสั่งอพยพออก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (7 ธ.ค.) ล่าสุดเวลาประมาณ 16.00 น.พบว่ามีสัญญาณเสียงเตือนดังหลายครั้งในโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่อำเภอติดชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมส่งข้อความเตือน มีใจความว่า “แจ้งอพยพออกนอกพื้นที่การสู้รบ 07-12-2025 16:04:24 น.ขณะนี้เกิดเหตุสู้รบที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บริเวณ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ขอให้ผุ้อยู่ในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก อ.กาบเชิง อ.สังขะ และอ.บัวเชด
อพยพออกจากพื้นที่ชายแดนไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราว หรือพื้นที่ปลอดภัยที่ราชการกำหนดหรือติดต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และที่ว่าการอำเภอ เพื่อนัดหมายและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียด โทร 1784 DDPM”
หลังจากประชาชนได้สัญญาณเตือนดังกล่าว ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ได้ประกาศให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมสิ่งของ สัมภาระจำเป็นต่างๆไว้ในรถยนต์ หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ก็พร้อมอพยพออกได้ทันที ซึ่งให้รอคำสั่งจากอำเภอ และผู้นำชุมชนอีกครั้ง ส่วนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและเด็ก ให้อพยพออกไปก่อนได้เลย
ขณะที่ชาวบ้านปวงตึก ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กำลังมีการประชุมประจำเดือนอยู่ หลังมีข้อความเข้าในโทรศัพท์มือถือ ทางผู้ใหญ่บ้านได้ยกเลิกประชุมทันที และให้ชาวบ้านรีบกลับบ้านไปเตรียมสัมภาระสิ่งของจำเป็นต่างๆไว้ เพื่อเตรียมพร้อมอพยพ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากมีคำสั่งให้อพยพ
นายชัยวัฒน์ บัวพุด อายุ 18 ปี ชาวบ้านบ้านสะพานใหม่ ต.ตาตุม อ.สังขะ กล่าวว่าผู้ใหญ่บ้านให้ยกเลิกประชุมประจำเดือน ให้กลับบ้านเตรียมพร้อม รอแค่คำสั่งอำเภอและผู้นำ แจ้งทางไลน์ว่าจะให้อพยพเมื่อไหร่ ตอนนี้กลับบ้านไปเตรียมตัวไว้ก่อน รู้สึกกลัว อยากให้จบเร็วๆ ชีวิตตอนนี้ลำบาก นักเรียนไม่ได้ไปเรียน ข้าวก็เกี่ยวยังไม่เสร็จ ฝากถึงทหารให้จัดการให้จบไวๆบ้านเมืองจะได้สงบสุขเสียที
ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยต่างเร่งปิดร้านค้า เพื่อเตรียมตัวจะอพยพกันวุ่น เพียงแค่รอคำสั่งก็จะออกจากพื้นที่ทันที
ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น.ประชาชนในพื้นที่ อ.พนมดงรัก และอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ผู้นำชุมชนได้สั่งให้เริ่มทยอยอพยพออกไปแล้วประมาณ 70% แม้ยังไม่ได้เกิดการปะทะเกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์มีความอ่อนไหว อาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้ และให้ทุกคนไปยังศูนย์พักพิงเดิมที่เคยไปเมื่อครั้งที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่ อ.สังขะและอ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ยังไม่ได้ประกาศ แต่ผู้นำให้ประชาชนเตรียมพร้อมตลอดเวลา