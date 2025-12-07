ม.ขอนแก่นสาธิตเมนูอาหารโบราณ“แตงโมปลาแห้ง” ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยกลางงานไหมนานาชาติ 68

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. นำทีมอาจารย์และเชฟร่วมสาธิตเมนูอาหารไทยโบราณ “แตงโมปลาแห้ง” เผยเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและต่อยอดการพัฒนาเมนูอาหารสู่อาชีพด้านอาหารและบริการ ตอกย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยสู่เวทีวัฒนธรรมระดับจังหวัด
ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ที่เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ดร.ภัคนันท์ เจริญศรี พร้อมด้วย เชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ ร่วมให้คำแนะนำและสาธิตเมนูอาหารไทยโบราณ “แตงโมปลาแห้ง” ที่ บูธมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมการสาธิตจำนวนมาก โดยทีมสาขาฯ ได้นำเสนอขั้นตอนการทำ “แตงโมปลาแห้ง” ซึ่งเป็นเมนูอาหารไทยดั้งเดิมหากินยาก พร้อมให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิม เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ความสดชื่นหอมหวานของแตงโมคู่กับรสเค็มมันของปลาแห้ง ถือเป็นหนึ่งในตัวแทน Thai Culinary Soft Power ที่สะท้อนเสน่ห์อาหารไทยได้เป็นอย่างดี
อ.ดร.ภัคนันท์ เจริญศรี กล่าวว่า“กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทำงานจริง นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ การนำเสนออาหาร ไปจนถึงการสื่อสารกับผู้เข้าชม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อสายอาชีพด้านอาหารและการบริการ”
ด้าน เชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ กล่าวเสริมว่า“เมนูแตงโมปลาแห้งเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนภูมิปัญญาโบราณ การนำเสนอในงานใหญ่ระดับจังหวัดเช่นนี้ ช่วยเปิดมุมมองให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าฝีมือด้านอาหารไทยสามารถต่อยอดไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้จริง” กิจกรรมสาธิตครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและเชิงพานิชย์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาหาร ควบคู่การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ต่อยอดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในบริบทจริง พร้อมก้าวสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารในอนาคต.