กู้ภัยผงะ!กู้ซากมอ‘ไซค์จม เจอศพหนุ่มถูกมัดมือเท้าดับปริศนาคาบ่อกลางทุ่ง

พิจิตร-ชาวบ้านแจ้งกู้ภัยงมจักรยานยนต์จมในสระน้ำกลางทุ่งนา จ.พิจิตร พบศพชาย 1 รายตายในลักษณะปริศนา ถูกเทปกาวหนาพันที่ข้อมือข้อเท้าแน่น ก่อนยกเท้าสอดเหนือข้อมือ ตำรวจแจ้งพิสูจน์หลักฐานตรวจและนำศพส่งโรงพยาบาลนเรศวรชันสูตรหาสาเหตุแล้ว
วันนี้ (4 ธ.ค.68) พล.ต.ต.ทรงพล สังข์เกษม ผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วิริยะเขษม ผกก.สภ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ได้รับแจ้งมีผู้พบศพคนเสียชีวิตผิดธรรมชาติอยู่ที่กลางทุ่งนาพื้นที่หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จึงพร้อมด้วยพนักงานสอบสวน ชุดสืบสวน แพทย์เวร และหน่วยกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นสระน้ำที่อยู่กลางทุ่งนาดังกล่าว และใต้น้ำพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายจำนวน 1 คน ทราบชื่อต่อมาว่านายอนุพันธ์ สงค์เจริญ อายุ 33 ปี ชาวบ้านเลขที่ 57 หมู่ 3 ต.วังสำโรง จึงนำขึ้นมาไว้บนฝั่ง
จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำและกางเกงยีนส์ ที่ข้อมือทั้ง 2 ข้างและข้อเท้าทั้ง 2 ข้างถูกพันด้วยเทปกาวหนาแยกส่วนกัน แต่ส่วนเท้าของผู้ตายสอดเข้าไปเหนือข้อมือทำให้เหมือนเป็นการมัดทั้งข้อมือและข้อเท้าเอาไว้รวมกัน จากการตรวจตามตามร่างกายไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้าย คาดว่าผู้ตายเสียชีวิตเมื่อช่วงสายของวันเดียวกันเนื่องจากสภาพศพยังใหม่อยู่ เจ้าหน้าที่ยังพบรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คันคาดว่าเป็นของผู้ตายจมน้ำอยู่ใกล้จึงนำขึ้นมาไว้บนฝั่งด้วย
สอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านพบเห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจมอยู่กลางสระน้ำจึงได้แจ้งอาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จ.พิจิตร จุดบางมูลนากให้ไปงมขึ้นมาเพื่อจะดูว่าเป็นรถของผู้ใด แต่ขณะที่อาสากู้ภัยกำลังงมหารถจักรยานยนต์ก็ต้องตกใจเพราะพบร่างของผู้เสียชีวิตจมอยู่ใกล้กันในลักษณะถูกมัดข้อมือและข้อเท้าอย่างเป็นปริศนาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานกองพิสูจน์หลักฐาน จ.พิจิตร ให้เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม จากนั้นนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลบางมูลนากก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนเรศวร จ.พิษณุโลก เพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการฆาตรกรรมหรือไม่อย่างไรต่อไป.