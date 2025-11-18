สกัดจับอีก 2.4 ล้านเม็ด!แก๊งขนยาล่องเลี่ยงด่าน หลุดถึงนครสวรรค์เจอไล่ล่าซิ่งหนีหลงทางทิ้งรถเผ่น

นครสวรรค์ – โชคไม่เข้าข้าง..แก๊งขนยาจากเชียงราย เลี่ยงด่านหลุดลงถึงนครสวรรค์ ก่อนตำรวจ ปส.-ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ-ตร.นิคมเขาไม้แก้ว สนธิกำลังเกาะติด ยังไหวตัวหนีเจอน้ำท่วมซ้ำจนหลงทางทิ้งรถพร้อมยาบ้า 12 กระสอบ กว่า 2,400,000 เม็ด เผ่น ส่วนคู่หูคนขับนำทางโดนตามรวบถึงนนทบุรี
วันนี้(18 พ.ย.) ตำรวจปราบปรามยาเสพติด สนธิกำลังกับชุดปฏิบัติการพิเศษนครสวรรค์ และตำรวจนิคมเขาบ่อแก้ว ร่วมเปิดปฏิบัติการสกัดรถกระบะ SUV สีขาว ทะเบียน 5 ขฆ 8757 กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติด กระทั่งสามารถยึดยาบ้า 12 กระสอบ รวมกว่า 2.4 ล้านเม็ด บนถนนกลางทุ่งนา หมู่ 5 บ้านเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ปฏิบัติการเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รับรายงานจากสายข่าวว่ามีรถต้องสงสัย 2 คัน ล่องลงมาจากจังหวัดเชียงราย พยายามหลีกเลี่ยงด่านตรวจยาเสพติดในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เร่งติดตามอย่างใกล้ชิด แต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยไหวตัวแล้วแยกกันหลบหนี
ต่อมา รถคันที่บรรทุกยาเสพติดเกิดขับหลงทางจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่นครสวรรค์ ก่อนที่คนขับจะทิ้งรถไว้และอาศัยความมืดหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมตรวจสอบจนพบกระสอบบรรจุห่อยาบ้าจำนวนมาก แต่ละห่อตีตราสีน้ำเงินสัญลักษณ์ “999” และ “Y1” ซึ่งเป็นรหัสระบุแหล่งผลิตและล็อตของยาเสพติด
ขณะเดียวกัน รถอีกคันซึ่งมีหน้าที่ดูต้นทาง ถูกจับกุมได้ในจังหวัดนนทบุรี และถูกควบคุมตัวกลับมายังจุดเจอรถขนยาบ้า โดยผู้ต้องหาให้การว่าเคยทำมาแล้ว 3 ครั้ง ถูกลำเลียงยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงราย เตรียมกระจายต่อในพื้นที่ภาคกลาง ได้ค่าจ้างครั้งละ 7-8 หมื่นบาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่จับได้เพื่อดำเนินการขยายผล พร้อมเร่งติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังคงหลบหนี เพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.