“SUITCUBE”รุกตลาดภาคอีสานเปิดสาขาขอนแก่น ดึงดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นฝีมือดี Bwild Isanร่วมงาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“SUITCUBE รุกตลาดภาคอีสานเปิดสาขาขอนแก่น จัดงาน ‘Suit & Sax’ เปิดตัวร้านจำหน่ายสูทแบรนด์สัญชาติไทย 100% ชูมาตรฐานการตัดเย็บ การบริการรวดเร็ว โดยดึงศิลปินดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นภายใต้แบรนด์ Bwild Isan ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ ย้ำพร้อมสนับสนุนช่างฝีมือการตัดเย็บในพื้นที่ร่วมงานเพื่อสร้างงานกระจายรายได้
ภายหลังสาขา จ.นครราชสีมา บนห้างเทอร์มินอล 21 ประสบความสำเร็จ แบรนด์สูทสัญชาติไทย “SUITCUBE” ได้ขยายสาขาในภาคอีสานเพิ่มอีกแห่ง โดยเปิดในรูปแบบสแตนด์ อโลน บนถนนเทพารักษ์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมาได้จัดงาน “Suit & Sax : The Khon Kaen Gentle Night” เปิดตัวสาขาใหม่แห่งนี้อย่างเป็นทางการ
นายสน จันทร์ศุภฤกษ์ เจ้าของร้านสูทแบรนด์ SUITCUBE เปิดเผยว่า SUITCUBE สูทแบรนด์สัญชาติไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยใช้บริการตัดสูทใส่เอง แต่ได้ชุดสูทที่ไม่ตรงตามความต้องการ จากความผิดหวังดังกล่าว ทำให้ตนตัดสินใจสร้างแบรนด์สูทของผู้ชายไทยขึ้นมาเอง โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพงานตัดเย็บ บริการที่ได้มาตรฐานและราคาที่เข้าถึงได้ โดยแบรนด์มีจุดแข็งสำคัญคือการมีโรงงานผลิตของตัวเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนได้ตั้งแต่เนื้อผ้าจนถึงงานเย็บขั้นสุดท้าย ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศรวม 15 สาขา
สำหรับสาขาขอนแก่นถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ ที่สะท้อนนโยบายสนับสนุนแรงงานและช่างฝีมือท้องถิ่นในภูมิภาคอีสาน โดย SUITCUBE มองเห็นว่าช่างตัดเย็บมากฝีมือจำนวนไม่น้อยต้องย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหางานหาเงินสร้างรายได้ดูแลครอบครัว ทำให้ห่างครอบครัวเป็นเวลานาน แบรนด์จึงต้องการกระจายงานกลับสู่ท้องถิ่น ทั้งขั้นตอนการตัดเย็บและงานประกอบ เพื่อให้ช่างฝีมือในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคง ขณะเดียวกันทางแบรนด์สามารถเพิ่มความรวดเร็วด้านบริการแก่ลูกค้าได้อีกด้วย เพราะงานตัดเย็บสูทของลูกค้าที่สั่งตัดไม่ต้องส่งเข้าโรงงานที่กรุงเทพฯ
“ การเปิดตัวสาขาใหม่ที่ขอนแก่นครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การขยายธุรกิจของแบรนด์ แต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนของ SUITCUBE ว่าความสำเร็จของธุรกิจควรเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ การยกระดับมาตรฐานงานฝีมือตัดการเย็บสูทผู้ชาย การสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน และการนำแฟชั่นคุณภาพสู่ภูมิภาค เป็นภารกิจสำคัญในเส้นทางของแบรนด์สูทสัญชาติไทยแบรนด์นี้ของเรา”นายสนกล่าวย้ำ
ในงานเปิดตัวครั้งนี้ SUITCUBE ยังถือโอกาสเปิดโครงการพิเศษที่มีเฉพาะสาขาขอนแก่น นั่นคือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นผ่านแบรนด์ Bwild Isan เกิดเป็นบริการ “Patchwork Design” ที่นำศิลปะอีสานร่วมสมัยมาผสมผสานกับงานตัดเย็บสูทมาตรฐานสูงของ SUITCUBE ลูกค้าสามารถนำสูทมาตกแต่งลวดลายแพชเวิร์คที่สะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นตัวเองได้อย่างอิสระ เป็นการผสานศิลปะ งานฝีมือ และสไตล์ร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว