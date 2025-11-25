(คลิป)แฉแก๊งทหารเขมรแสบ! ลักลวดหนามทหารไทย ยามสงบสลัดคราบเป็น“พ่อค้า”ในตลาดช่องจอม-รุกล้ำดินแดนไทยปลูกมะม่วง

สุรินทร์- แฉแก๊งทหารเขมรแสบ ลักขนลวดหนามของทหารไทย ยามสงบสลัดคราบเป็นพ่อค้าขายจักรยานนำเข้ามือ 2 ในย่านตลาดชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง เผยจุดก่อเหตุเป็นสวนมะม่วงแก้วขมิ้น เป็น 1 ในพื้นที่ชาวเขมรส่วนใหญ่เป็นครอบครัวทหารรุกล้ำดินแดนไทยเข้ามาทำสวนผลไม้ยึดพื้นที่ชายแดนบริเวณช่องระยี-ช่องเปรอ อ.กาบเชิง ลึกเข้ามากว่าครึ่ง กม. นับร้อยไร่
วันนี้ ( 25 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีปรากฏภาพในโลกโซเชียลฯ ทหารกัมพูชาก่อเหตุขโมยขนลวดหนามหีบเพลงของทหารไทยออกจากพื้นที่ชายแดน ด้าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ชี้แจงทาง เพจกองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่กัมพูชานำลวดหนามหีบเพลงออกจากพื้นที่ชายแดน พร้อมมีการกล่าวอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของทหารไทย จากการตรวจสอบของหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในพื้นที่รอยต่อระหว่าง ช่องระยี–ช่องเปรอ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะกองร้อยทหารพรานที่ 2101 ปฏิบัติภารกิจวางแนวรั้วลวดหนาม เพื่อควบคุมพื้นที่และป้องกันการรุกล้ำจากฝ่ายกัมพูชา เจ้าหน้าที่ชุดที่กำลังปฏิบัติงานได้รับรายงานจากชุดระวังป้องกันว่า มีกำลังทหารกัมพูชาประมาณ 20 นายเคลื่อนที่เข้ามาใกล้จุดปฏิบัติงาน จึงมีการหยุดภารกิจชั่วคราวและจัดกำลัง ที่ออกปฏิบัติงานเข้าไปเจรจา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดวางลวดหนามประมาณ 200 เมตร เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ
จากการพูดคุยนานประมาณ 20 นาที เจ้าหน้าที่กัมพูชาถอนกำลังกลับไปยังพื้นที่ของตนเอง แต่เมื่อหัวหน้าชุดทหารพรานได้นำกำลังที่เข้าไปเจรจากลับมายังจุดเดิม พบว่าลวดหนามหีบเพลงที่เตรียมไว้สำหรับวางแนวควบคุมได้หายไป หลังจากตรวจพบว่าลวดหนามสูญหาย หน่วยได้ควบคุมพื้นที่วางกำลังป้องกันโดยรอบ และได้มีการตรวจสอบวัตถุระเบิดในพื้นที่อย่างละเอียด ปัจจุบันหน่วยวางกำลังควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้นำลวดหนามใหม่เข้าไปติดตั้งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวยืนยันว่า ภาพทหารกัมพูชา คนที่ยืนอยู่มุมด้านซ้ายของภาพ ระหว่างที่มีการขนลวดหนามหีบเพลงของทหารไทยขนท้ายรถกระบะ นั้น เคยเป็นพ่อค้าขายรถจักรยานนำเข้า มือ 2 และขายถ่าน ร้านตั้งอยู่ริมถนน ตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอม บ.ด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และมีรายงานว่า ทหารกัมพูชาเหล่านี้ช่วงที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีการสู้รบ จะผันตนเองมาเป็นพ่อค้าขายของในพื้นที่ย่านตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง ของไทย หลายรายอีกด้วย
นอกจากนี้ สำหรับบริเวณจุดที่ทหารกัมพูชาก่อเหตุขโมยขนลวดหนามหีบเพลงของทหารไทย นั้น เป็นสวนมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น ที่ชาวกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของทหารกัมพูชา รุกล้ำดินแดนไทยล้ำเข้ามาทำสวนปลูกผลไม้ลีกเข้าชาวแดนไทยกว่าครึ่งกิโลเมตรจำนวนนับร้อยไร่ บริเวณใกล้กับช่องระยี ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
