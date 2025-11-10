xs
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ลาดใหญ่ เดินหน้าขอของบกลาง 49 ล้าน ดันระบบท่อส่งน้ำช่วยประชาชนกว่า 11,000 คนพ้นภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมุทรสงคราม - โครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่คืบหน้า เจาะบ่อผลิตครบ 3 บ่อ น้ำคุณภาพดีพร้อมใช้ แต่ยังขาดงบพัฒนาระบบท่อกระจายน้ำ ผู้ว่าสมุทรสงครามเร่งผลักดันงบกลาง 49 ล้าน หวังแก้ปัญหาภัยแล้ง–น้ำเค็มรุกล้ำอย่างยั่งยืน

เย็นวันนี้ ( 10 พ.ย.68 ) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัด นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายธนู เสมอจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลาดใหญ่ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ หมู่ 8 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจาก “โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลและแนวทางพัฒนาในพื้นที่น้ำเค็มรุกล้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะที่ 2)” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำเค็มรุกล้ำที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการร้องเรียนจากชาวตำบลลาดใหญ่ผ่าน อบต. ลาดใหญ่ ให้เร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน

นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 รายงานว่า โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่ 3 มีเป้าหมายพัฒนาน้ำบาดาลที่มีศักยภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พร้อมจัดทำระบบกระจายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน กว่า 4,900 ครัวเรือน หรือราว 11,000 คน โครงการใช้งบประมาณรวม 75,317,255 บาท ประกอบด้วยการเจาะบ่อผลิตน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 บ่อ ความลึก 300–400 เมตร การสูบทดสอบนาน 75 ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำขนาดใหญ่ เช่น หอถังสูง 39 เมตร ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง หอถังเหล็กขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ท่อเมนกระจายน้ำยาวกว่า 2.3 กิโลเมตร และอาคารศูนย์เรียนรู้พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ขณะนี้การเจาะบ่อทั้งสามบ่อแล้วเสร็จ สามารถผลิตน้ำบาดาลสะอาด ปลอดภัย เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค และอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบกระจายน้ำซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 อย่างไรก็ตาม โครงการยังขาดงบประมาณสำหรับการปรับภูมิทัศน์และการขยายท่อส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งหมด

นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากการตรวจติดตามพื้นที่พบว่าน้ำบาดาลที่ผลิตได้มีคุณภาพดีมาก สามารถดื่มได้โดยตรง แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องระบบท่อส่งน้ำ หากสามารถดำเนินการระบบท่อกระจายน้ำแล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนทั้งตำบลลาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง” ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกับ อบต.ลาดใหญ่ และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณกลาง จำนวน 49 ล้านบาท สำหรับดำเนินการขยายระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมให้ครบทุกหมู่บ้านภายในปีงบประมาณ 2569

นายชยชัย กล่าวด้วยว่า จังหวัดจะเร่งผลักดันงบประมาณส่วนกลางเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำคุณภาพดีที่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่พี่น้องประชาชนกว่า 11,000 คนในตำบลลาดใหญ่ และเป็นต้นแบบการจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม










