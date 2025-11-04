xs
xsm
sm
md
lg

อลังการ! ศิษย์ทั่วประเทศร่วมทอดกฐินประวัติศาสตร์ “หลวงตาสินทรัพย์” ยอดกว่า 71 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม ประธานที่พักสงฆ์พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ รับกฐินจากศิษย์ทั่วประเทศ มียอดรวมกว่า 71 ล้านบาท
อุบลราชธานี-รองแม่ทัพภาค 2 ร่วมกับลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมทอดกฐินครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของหลวงตาสินทรัพย์ กว่า 71 ล้านบาท พร้อมทั้งเจริญจิตตภาวนาถวายความอาลัยพระพันปีหลวง


วันนี้ ( 4 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ศาลาสิ้นคิด พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพลตรีณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ทั้งศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง นักการเมือง และอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ 10,000 คน ร่วมถวายผ้ากฐินและร่วมบุญกฐิน แด่หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม ประธานที่พักสงฆ์พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ซึ่งเป็นการจัดกฐิน ครั้งแรก ครั้งเดียว และครั้งสุดท้าย ที่หลวงตาสินทรัพย์กำหนดขึ้นเมื่อ 11 ปีก่อน

งานเริ่มตั้งแต่ 06.00 น. ด้วยการใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 290 รูป ระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และเปิดให้ลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เข้าร่วมบุญกฐินกับหลวงตาสินทรัพย์ โดยที่หลวงตาสินทรัพย์จะเป็นผู้ที่นั่งรับศรัทธาผู้มาร่วมบุญกฐินอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจ ความอบอุ่นกับลูกศิษย์ที่มาร่วมในงาน

นอกจากวันนี้หลวงตาสินทรัพย์รับบุญกฐินแล้ว หลวงตาสินทรัพย์ยังให้พลตรีณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเป็นตัวแทนมอบรถพยาบาลให้กับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดอุบลราชธานี มูลค่า 450,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมด้วย




ขณะที่นางจู่ จุมมาลี อายุ 56 ปี ลูกศิษย์จากเวียงจันทร์ สปป.ลาว บอกว่าตนเดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยกัน 38 คน ด้วยรถยนต์ 9 คัน นำเงินสดจำนวน 670 ล้านกีบ หรือ 1 ล้านบาท มาร่วมบุญกับหลวงตา เพราะหลวงตาท่านพาสร้างบุญ สร้างบารมี และคนไทยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การกิน การอยู่ ก็สะดวกสบาย จัดการให้หมดทุกอย่าง เพราะพี่น้องไทย ลาวพี่น้องกัน




นางจู่ยังบอกอีกว่า สำหรับตนเองชอบในคำสอนของหลวงตา ฟังแล้วรู้สึกว่าหลวงตาคือของจริง ตนพบหลวงตาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งก่อนๆตนได้พบหลวงตา ขณะไปบรรยายธรรมที่ประเทศลาว รู้สึกประทับใจจึงเปิดใจเป็นลูกศิษย์หลวงตามาประมาณ 3 ปีกว่าแล้ว และการที่ได้มาวันนี้ ตนปราบปลื้ม หลวงตามีแต่ให้ ไม่ว่าจะด้วยธรรมะ ให้สติปัญญาให้ทุกอย่าง หลวงตาบอกเวลาที่หลวงตาอยู่อยากจะเรียนรู้อะไรให้เข้ามาถาม หลวงตาจะบอกให้ ตนจึงตามมาด้วยความดีใจและปราบปลื้มในตัวหลวงตา

หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม ประธานที่พักสงฆ์พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ รับกฐินจากศิษย์ทั่วประเทศ มียอดรวมกว่า 71 ล้านบาท
อลังการ! ศิษย์ทั่วประเทศร่วมทอดกฐินประวัติศาสตร์ “หลวงตาสินทรัพย์” ยอดกว่า 71 ล้านบาท
อลังการ! ศิษย์ทั่วประเทศร่วมทอดกฐินประวัติศาสตร์ “หลวงตาสินทรัพย์” ยอดกว่า 71 ล้านบาท
อลังการ! ศิษย์ทั่วประเทศร่วมทอดกฐินประวัติศาสตร์ “หลวงตาสินทรัพย์” ยอดกว่า 71 ล้านบาท
อลังการ! ศิษย์ทั่วประเทศร่วมทอดกฐินประวัติศาสตร์ “หลวงตาสินทรัพย์” ยอดกว่า 71 ล้านบาท
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น