สลด!ดญ.วัย7ขวบถูกไวยาวัจกรวัย64ปีถอยรถทับดับอนาถกลางงานกฐินในวัด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เกิดเหตุสลดในงานบุญกฐิน วัดอโศการาม อำเภอพล ไวยาวัจกรวัย 64 ปี เข้าเกียร์ผิด รถถอยชนเด็กหญิง 7 ขวบเสียชีวิต เด็กชาย 3 คนบาดเจ็บ
วันนี้( 2 พ.ย.) ภาพจากกล้องวงจรปิด ภายในวัดอโศการาม บ้านโสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะขบวนแห่กำลังเดินเข้ามาภายในวัด มีกลุ่มเด็กในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งมารอเก็บเหรียญโปรยทานอยู่บริเวณด้านหลังรถยนต์เก๋งสีขาว ซึ่งจอดอยู่ก่อนหน้า ระหว่างนั้นชายสูงวัยที่อยู่ภายในรถได้สตาร์ตรถเพื่อขยับหลบเส้นทางขบวนแห่ แต่หลังจากสตาร์ตรถได้ไม่นาน รถเกิดอาการเร่งเครื่องเสียงดังผิดปกติ ก่อนคนขับเข้าเกียร์ผิด ทำให้รถพุ่งถอยหลังอย่างแรง ชนกลุ่มเด็กที่อยู่ด้านหลังรถ จนเด็กหญิงและเด็กชายหลายคนถูกชนล้มกลิ้งไปคนละทิศทาง ท่ามกลางเสียงร้องตกใจของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าช่วยเหลือ โดยมีชายคนหนึ่งอุ้มร่างเด็กหญิงออกจากแนวรถ ก่อนนำไปวางในที่ปลอดภัย จากนั้นช่วยกันเข็นรถกลับเข้าที่ แต่พบว่าเด็กหญิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนเด็กชายอีกหลายรายได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลพล และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอพล เปิดเผยว่าหลังทราบเหตุได้สั่งการให้ปลัดอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับตำรวจ สภ.พล พบว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 16.00 น. มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 3 ราย โดยผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ ด.ญ.กนกพัชร พันธ์แสง อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 50 ส่วนผู้บาดเจ็บ ประกอบด้วย ด.ช.เบญจมินทร์ เทียนธานี อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บาดเจ็บสาหัส รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ด.ช.ชานนท์ นาดา อายุ 7 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บาดเจ็บเล็กน้อย ออกจากโรงพยาบาลพลแล้ว พักฟื้นที่บ้าน และ ด.ช.นิพิฐพนธ์ รอดนุช อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บาดเจ็บเล็กน้อย ออกจากโรงพยาบาลพล พักฟื้นที่แล้วบ้านเช่นกัน
ส่วนผู้ขับรถคันเกิดเหตุคือ นายหนูกัณห์ รักษาบุญ อายุ 64 ปี ชาวบ้านหมู่ 10 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น ไวยาวัจกรของวัดอโศการาม ขับรถยนต์ ยี่ห้อ Mazda สีขาว หมายเลขทะเบียน งข 9711 ขอนแก่น
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายหนูกัณห์ให้การว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงขบวนแห่และเห็นว่ารถของตนเองจอดขวางทางขบวนกฐิน จึงตั้งใจจะขยับรถหลบ แต่เมื่อสตาร์ตรถแล้วเกิดเสียงเครื่องยนต์เร่งขึ้นผิดปกติ ก่อนรถพุ่งถอยหลังอย่างแรง ชนกลุ่มเด็กที่อยู่ด้านหลังจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ขณะที่ น.ส.สุธี ธิดา อายุ 20 ปี น้าของเด็กหญิงผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลว่า เหตุเกิดในช่วงเวลาประมาณ 14.00–15.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่หมู่บ้านมีขบวนแห่กฐินรอบหมู่บ้าน ขณะขบวนแห่ผ่านหน้าบ้าน หลานสาวยังไม่ออกมาเก็บเหรียญโปรยทาน และบอกกับคุณยายว่าจะไม่เดินตามขบวน โดยจะรออยู่บ้าน จากนั้นคุณยายจึงไปร่วมขบวนที่วัด จนเมื่อเกิดเหตุขึ้นตอนแรกตนยังไม่ทราบว่าเด็กที่ถูกรถชนเป็นหลานสาว เพราะคิดว่ายังอยู่บ้าน
กระทั่งเห็นเหตุการณ์กับตาจึงรีบเข้าไปช่วย พร้อมพลเมืองดีอุ้มหลานออกมา ก่อนประสานรถพยาบาลให้มารับตัวส่งโรงพยาบาล แต่หลานเสียชีวิตในเวลาต่อมา ครอบครัวเสียใจอย่างที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น