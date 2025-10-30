โฮมโปร ปักหมุดศูนย์รวมโซลูชันเรื่องบ้านครบวงจรในเขต EEC เปิดสาขา “แหลมฉบัง”เสริมแกร่ง ตอ.

ศูนย์ข่าวศรีราชา- โฮมโปร ปักหมุดศูนย์รวมโซลูชันเรื่องบ้านครบวงจรในเขต EEC เลือกทำเลแหลมฉบัง เปิดสาขาอีกแห่งใน จ.ชลบุรี ชิงพื้นที่ทำเลทองเสริมแกร่งภาคตะวันออก ตอบดีมานด์โตเร็วรอบนิคมฯ
นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) เผยว่า โฮมโปร เดินหน้าขยายสาขาสู่ทำเลศักยภาพบนพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ด้วยการเปิดสาขาใหม่ “โฮมโปร แหลมฉบัง” เพื่อให้เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของคนทำงาน–นักศึกษาและครอบครัวรอบนิคมอุตสาหกรรม
ภายใต้แนวคิด “Smart Living & One Stop Shopping” ที่จะรวมทุกโซลูชันสินค้าและบริการไว้ในที่เดียวทั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้องครัว เฟอร์นิเจอร์ ของรีโนเวท และมุมโซลูชัน รองรับทุกมิติของการอยู่อาศัยและภาคธุรกิจในยุคใหม่
โดยจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ต.ค. 2568 พร้อมโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ด้วยกิจกรรม ซ่อมฟรี! เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอด 3 วันเต็ม โดยทีมช่างโฮมโปร พร้อมตั้งเป้ายอดขายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อเดือน
“ภาพรวมดีมานด์เรื่องบ้านของแหลมฉบังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัว (Growth Rate) 4.79% ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ศักยภาพสูงสุดของจังหวัดชลบุรี รองจากพัทยาและศรีราชา สะท้อนถึงการเติบโตของชุมชนเมือง แรงงาน และนักศึกษาที่ทยอยเข้ามาใช้ชีวิตในละแวกนิคมฯ มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือฐานสำคัญของกำลังซื้อใหม่ในตลาดภาคตะวันออก และเป็นโอกาสสำคัญในการขยายบริการโฮมโปรไปสู่ทำเลแห่งอนาคต”
นายวีรพันธ์ ยังเผยอีกว่าแหลมฉบัง เป็นทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตของโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำลังซื้อหลักในกลุ่มระดับเริ่มต้น–กลาง ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า ความคุ้มค่า และความสะดวกในการติดตั้ง ขณะที่ในกลุ่มครัวเรือนระดับบน มุ่งเน้นสินค้าที่มีความทนทาน พร้อมบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้
ทำให้การตัดสินใจเปิดสาขาใหม่ ‘โฮมโปร แหลมฉบัง’ จึงถือเป็นการขยายจุดบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ใกล้ขึ้น ลดระยะการเดินทางจากชุมชนโดยรอบ เมื่อเทียบกับสาขาพัทยาเหนือหรือสาขาศรีราชา
อีกทั้งยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการซ่อม–เปลี่ยน–ติดตั้ง ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ”
นอกจากนี้ทำเล แหลมฉบัง ยังได้รับแรงหนุนจากดีมานด์ที่อยู่อาศัยซึ่งขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียม รวมกันมากกว่า 30,000 ห้อง รองรับกลุ่มนักศึกษาและแรงงานในนิคมฯ ที่ขยับขยายเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีความต้องการด้านการรีโนเวทและปรับปรุงที่อยู่อาศัยสูงควบคู่กันไป
อีกทั้งแหลมฉบัง ยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากสำคัญของภาคตะวันออก ซึ่งมีนิคมฯ หลากหลายสาขา ทั้งสิ่งทอ–อุปโภคบริโภค–อาหารและเครื่องดื่ม–อิเล็กทรอนิกส์–ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ทนทาน คุ้มค่า และตอบโจทย์ด้านเวลา จึงมองหาโซลูชันที่ครบ จบ ในที่เดียว พร้อมมีบริการติดตั้ง–ซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพรวมอยู่ในที่เดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการแบบ Total Home Solution & Living Experience ของโฮมโปรอย่างสมบูรณ์แบบ