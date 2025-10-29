ใต้ร่มพระนาม “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์”... ภารกิจ “คืนชีพ” แสนหัวใจ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คณะผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระนามแก่ศูนย์ฯแห่งนี้ แต่ละปีศูนย์ฯช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
ให้กลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์กว่า 1 แสนคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทาง สำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อส่งเสริมการป้องกัน บำบัด รักษา และวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภูมิภาคนี้
และเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ชั้นสูงในระดับตติยภูมิ (tertiary care) ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และขยายภารกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อการศึกษา-วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พวกเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธาน ในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ในนามของผู้บริหารและบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานพระนามแก่ศูนย์ฯ แห่งนี้ นับเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และซื่อสัตย์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในภูมิภาคนี้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางการแพทย์ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจร ทั้งด้านการรักษา การป้องกัน การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อให้ประชาชนภาคอีสาน ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ไม่ต้องเดินทางไกล นี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง วันนี้ศูนย์ฯ ของเราสามารถผ่าตัดหัวใจ ขยายหลอดเลือด และดูแลผู้ป่วยหัวใจครบวงจรในภาคอีสานได้เอง นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจว่า ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง
“ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินงานมา ได้ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น การสวนหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูง เช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน การใส่ขดลวดค้ำยัน และการผ่าตัดหัวใจเปิด และยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปี พร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้เข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง” รศ.นพ.ภัทรพงษ์ กล่าว
ด้านนางมรกต ครองยุติ อายุ 57 ปี ผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ ชาว อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตนเองมีอาการผิดปกติทางระบบหัวใจเมื่อปี 2554 จนทางครอบครัวต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นการเร่งด่วน โดยถูกส่งตัวมาที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตอนนั้นตนเองก็ไม่เคยรู้จักที่นี่มาก่อน กระทั่งได้เข้ามาพักรักษาตัวและแพทย์ทำการวินิจฉัยว่า จะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งในระหว่างการรักษาที่นี่ แพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งการให้คำแนะนำและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและครอบครัวว่าอาการป่วยจะดีขึ้น
ทำให้ตนไม่หวาดกลัว และผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นมาได้ หากไม่มีศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกล วันนี้ก็คงไม่มีตนมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ ตนและครอบครัวจึงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้