(คลิป)สะเทือนใจกันทั่ว!ฉก.กำแพงเพชร ชาร์จช่วยทันที สาว 15 ถูกแฟนหนุ่มลากตบต่อหน้าต่อตากลางถนน

กำแพงเพชร - ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดกำแพงเพชร ชาร์จเข้าระงับเหตุ-ช่วยเหลือทันที..ขณะออกตรวจพื้นที่พบเด็กสาววัย 15 ปี ถูกแฟนหนุ่มลากตบทำร้ายร่างกายกลางถนนต่อหน้าต่อตา พร้อมประสาน ตร.ดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้(21 ต.ค.) ช่วงเที่ยงเศษที่ผ่านมา เกิดเหตุชายสวมเสื้อสีขาวกำลังทำร้ายร่างกายหญิงสาวสวมเสื้อสีดำข้างรถจักรยานยนต์อยู่กลางถนนปากซอยทีโอที หรือสามแยกจุดกลับรถหน้าเรือนจำกลางกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นายทศพล เสนามนตรี ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดกำแพงเพชร และนางสาวกุลธิดา พยา นายอำเภอโกสัมพีนคร กำลังออกตรวจพื้นที่ตามภารกิจประจำวันพอดี เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้รีบเข้าไประงับเหตุทันที พบว่าผู้ถูกทำร้ายเป็น เยาวชนหญิงอายุเพียง 15 ปี มีอาการหวาดกลัวและได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายดังกล่าว
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า เยาวชนหญิงรายนี้ถูกแฟนหนุ่มอายุ 20 ปี ทำร้ายร่างกาย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะครั้งนี้ที่ทำให้เธอเจ็บตัวและอับอายเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เร่งเข้าช่วยเหลือ ปลอบขวัญ และคุ้มครองความปลอดภัยของเยาวชนรายดังกล่าว
พร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับชายที่ทำร้ายร่างกายเยาวชนหญิง พร้อมทั้ง ประสานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร (พมจ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจและสังคมรวมถึงประสาน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อร่วมติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด