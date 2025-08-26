xs
สชป.4 รวมใจ บริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 123 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



      เมื่อเร็วนี้ นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 4 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 123  พลังน้ำ พลังอนาคต ของสำนักงานชลประทานที่ 4 โดยมีกิจกรรม บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร และบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อีกทั้งยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 

       กรมชลประทาน สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 โดยได้เปลี่ยนชื่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ จาก กรมคลอง จนถึง กรมชลประทาน ในปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 123 ปี เพื่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 123 ซึ่งปีนี้ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 4 (จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย ตาก และแพร่) มีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ในรูปแบบที่เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกรมชลประทาน กล่าวคือการให้ความสำคัญต่อองค์กร รวมถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในช่วงทุกฤดู เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป












