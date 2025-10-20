เชียงใหม่พร้อมปล่อยโคมช่วงงานยี่เป็งเผยขออนุญาตแล้วกว่า 9.2หมื่นดวง กระทบ127เที่ยวบิน กำชับควบคุมความปลอดภัย

เชียงใหม่ – ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำประชุมและแถลงมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมในช่วงงานประเพณียี่เป็งประจำปี 2568 พบปีนี้มีการขออนุญาตรวมทั้งสิ้นกว่า 9.2 หมื่นดวง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 3 หมื่นดวง กำชับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้มงวดควบคุมความปลอดภัย ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยเบื้องต้นมีเที่ยวบินได้รับผลกระทบทั้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 127 เที่ยวบิน ด้าน ททท.คาดนักท่องเที่ยวเยือนทะลุหลักแสน ทำเงินสะพัดกว่า 2,600 ล้านบาท
วันนี้(20 ต.ค.68) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและแถลงมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศในช่วงงานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2568 โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บังคับใช้มีสาระสำคัญคือ การจะจุดปล่อยโคมสู่อากาศทุกประเภทต้องยื่นขออนุญาตต่อที่ทำการปกครอง(อำเภอ)พื้นที่ที่ต้องการปล่อยโคมก่อนไม่น้อยกว่า 30 วัน ในพื้นที่เขตเส้นทางการบิน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 57 หมู่บ้าน และนอกเหนือจากพื้นที่เขตการบินต้องขออนุญาตไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนการจุดพลุต้องขออนุญาตไม่น้อยกว่า 15 วัน
โดยจากข้อมูลที่รับรายงานจากทำการปกครองอำเภอต่างๆ พบว่าในช่วงประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2568 มีการขออนุญาตปล่อยโคมทั้งสิ้น 92,313 ดวง แยกเป็น โคมลอย 91,376 ดวง และโคมควัน 937 ดวง และมีการอนุญาตให้จุดพลุ 3,366 นัด โดยการปล่อยโคมและจุดพลุ อนุญาตให้ทำได้ในวันที่ 5-6 พ.ย.68 ซึ่งเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ที่มีการขออนุญาตปล่อยโคมเป็นจำนวนมากมี 4 จุด ได้แก่ อำเภอสันทราย 2 จุด ประกอบด้วย สนามฟุตบอลภายในสนามกอล์ฟรอยัลเชียงใหม่ จำนวน 8,000 ดวง ปล่อยในวันที่ 6 พ.ย.68 และธุดงคสถานล้านนา จำนวน 24,000 ดวง ปล่อยวันที่ 5-6 ต.ค.68 วันละ 12,000 ดวง, อำเภอแม่ออน 1 จุด ได้แก่ บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลออนกลาง จำนวน 20,000 ดวง ปล่อยวันที่ 5-6 พ.ย. 68 วันละ 10,000 ดวง และพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด ปล่อยบริเวณ ปางแฟน Rock & River จำนวน 12,000 ดวง ปล่อยวันที่ 5-6 พ.ย. 2568 วันละ 6,000 ดวง ขณะที่ในปี 2567 ปีที่ผ่านมานั้น พบว่ามีการอนุญาตปล่อยโคม ทั้งสิ้น 60,190 ดวง แบ่งเป็น โคมลอย 59,472 ดวง และโคมควัน 59,472 ดวง ส่วนพลุมีการขออนุญาต จำนวน 689 นัด
ด้านข้อมูลจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ รายงานว่า ในช่วงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2568 นั้น เบื้องต้นมีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 5-6 พ.ย.68 รวมทั้งสิ้น 127 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 58 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลง 69 เที่ยวบิน โดยในวันที่ 5 พ.ย.68 มีการยกเลิก 29 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลง 42 เที่ยวบิน ส่วนวันที่ 6 พ.ย.68 มีการยกเลิก 29 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลง 27 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตามในช่วงดังกล่าวมีเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งสิ้น 28 เที่ยวบิน แบ่งเป็นวันที่ 5 พ.ย.68 จำนวน 13 เที่ยวบิน และวันที่ 6 พ.ย.68 จำนวน 15 เที่ยวบิน ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คาดการณ์ว่า ในช่วงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2568 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้นกว่า 100,000 คน ตลอดช่วงการจัดงาน 2 วัน และมีเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาท
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับว่า ตลอดช่วงการจัดงานในครั้งนี้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดการกำกับบังคับควบคุมการปล่อยโคมและการจุดพลุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศจังหวัดเชียงใหม่กำหนด นอกจากนี้ขอให้ช่วยสื่อสารไปยังพื้นที่ให้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึง พร้อมกำชับการให้มีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ในมีความเหมาะสม เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องต่อไป