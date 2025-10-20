แกะดรามา“โคมยี่เป็งแม่ออน เชียงใหม่” ยันดึงชาติเข้า 4 หมื่นคน-เงินกระจาย 4 พันล้าน

เชียงใหม่ - ผู้บริหารเชียงใหม่ CAD ..เปิดอกแจงปมดรามา “เทศกาลโคมยี่เป็งล้านนาฯ” ใครได้!? ยันดึงต่างชาติ 4 หมื่นคนเข้าไทย-เม็ดเงินกระจาย 4,000 ล้าน ได้ทั้งสายการบิน-โรงแรม-ร้านอาหาร-ไกด์-รถตู้-ชาวนาชาวสวน ย้ำชัดแต่ละโคมลอยได้ 8 นาที ตกไม่เกิน 4-5 กม. เสร็จงานจ้างคนไล่เก็บไม่พอ ชาวบ้านเก็บได้รับซื้อคืนลูกละ 3 บาทด้วย
กรณีดรามางาน Chiangmai CAD Sky Lantern Festival เทศกาลปล่อยโคมยี่เป็งล้านนา ประจำปี 2025 ที่จะจัดขึ้นช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่าง 5 - 6 พ.ย.2568 ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ซึ่งถามกันให้กระหึ่มว่า..จัดแล้วใครได้ประโยชน์ ทำให้เกิดขยะจำนวนมาก รวมไปถึงอันตรายกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
นายญาณเดช ชุ่มชูวัฒน์ ผู้บริหารเชียงใหม่ Cad เปิดเผยว่า การปล่อยโคมเป็นประเพณีล้านนาโบราณ เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี พระพุทธเจ้า ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สิ่งที่เชียงใหม่ Cad ทำ มันคือการรื้อฟื้นประเพณีโบราณ ซึ่งก็รวบรวมพ่อครูแม่ครูบรรพชนล้านนามาร่วมด้วย
โคมลอยที่จะนำมาปล่อย น้ำหนัก 40 กรัม 70 ซม.สูง 1 เมตร เมื่อถูกจุดลอยขึ้นไปในอากาศ มันลอยขึ้นไปอยู่ ประมาณ 8 นาที สูง 900 เมตร รัศมีการตก ประมาณไม่เกิน 4-5 กิโลเมตร ขณะที่เราจัดงานอยู่ในพื้นที่ปล่อยโคมที่ได้รับอนุญาตจากการท่าอากาศยาน จากอำเภอ
เพราะฉะนั้น ในพื้นที่นี้ คือปลอดภัยจากชุมชน ไม่มีเหตุที่จะไปทําให้เกิดปัญหาไฟไหม้ ระบบป้องกัน เราก็มีหลากหลาย จึงอยากจะสื่อให้กับคนทั่วไปได้รู้ว่าการปล่อยโคมจริงๆแล้ว เมื่อไฟดับมันก็ตก แล้วการจุดโคม ถ้าเราจุดแบบถูกวิธี มันจะไม่มีปัญหา เพราะว่าโคมที่เราจุดไป 1 นาทีแล้ว มันจะลอยขึ้นเป็นแนวดิ่ง แต่ถ้าคุณจุดไม่ถึง 20 วินาที ติดปุ๊บเราปล่อยไป มันจะลอยเฉียง อันนั้นคือเกิดปัญหา ไฟไหม้ ติดสายไฟฟ้าได้เหมือนกัน
และหลังจากเราปล่อยโคมเสร็จแล้ว ก็จะจัดเก็บด้วยการจ้างทีมงานไปไล่เก็บโคมจากชุมชนรอบข้างทั้งหมด แล้วก็ให้คนตามหมู่บ้านต่างๆในเขต 6 ตําบลใกล้เคียง เก็บโคมที่หลุดตามพื้นที่เส้นทางมาขายให้กับบริษัท ลูกละ 3 บาท เราก็รับซื้อหมด ไม่ว่าจะเป็นโคมของเจ้าไหน ของใครก็แล้วแต่ เรารับ ซื้อหมด
ซึ่งเคยคุยกับชาวบ้านที่เก็บโคมมาขาย บางคนบอกว่า เก็บโคมแค่วันละไม่ถึง 3-4 ชั่วโมง 2 วัน ทํารายได้ให้เขามากกว่าการปลูกข้าวโพดทั้งปี ยามที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่ ยามที่ข้าวยากหมากแพง รายได้ส่วนนี้ก็ช่วยเขาได้ส่วนหนึ่ง
ประเด็นหนึ่งที่มักจะมีคนที่ไม่เข้าใจ มักจะถามว่า สิ่งที่ Cad ทํา ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวหรือเปล่า อยากบอกเลยว่า Cad นําเม็ดเงินจากลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในงานนี้ 2 วัน ร่วม 3-4 หมื่นคน บินจาก 110 ประเทศทั่วโลก นําเม็ดเงินมาใช้จ่ายต่อหัวต่อคนอย่างต่ำ 50,000 ถึง 100,000 บาท
คํานวณจากลูกค้า 40,000 คน คูณคนละ 100,000 บาท มันจะเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านที่กระจายเข้าสายการบิน โรงแรม อีก 20,000 ห้อง ร้านค้า ร้านอาหาร ไกด์ ทัวร์ รถตู้ รถบัส ซึ่งมีประมาณ 1,000 กว่าคัน ที่ต้องใช้บริการจากงานนี้ ล้วนได้ประโยชน์ทั้งสิ้น
ถามว่าผู้ประกอบการเสียอะไร เสียภาษีให้กับแผ่นดิน ภาษีกลับไปทําอะไร ก็ไปฟื้นฟูประเทศชาติ เรื่องสาธารณูปโภค ให้กับชุมชน แล้วชาวบ้านได้ประโยชน์จากไหน ก็จากสิ่งที่เราทําอาหาร ร้านค้า ที่เลี้ยงลูกค้า 40,000 คน ซึ่งจ้างร้านค้า-ร้านอาหาร ต้องใช้ผักใช้ข้าวที่ซื้อจากชาวบ้านทั้งสิ้น
ซึ่งค่าใช้จ่ายทําอาหารในงาน ประมาณ 25 ล้านบาท แค่ร่มร้านค้าก็ 10 กว่าล้านบาทแล้ว
นายญาณเดช ย้ำว่า นอกจากนี้เราไม่ได้มีกิจกรรมเดียว แต่ยังมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรม อีกหลากหลายที่จัดขึ้นหมุนเวียนทั้งปีด้วย