แห่ร้องนายก อบจ.อุดรฯสุดทนพฤติกรรม ส.อบจ.ตัวตึงขัดขวางปฏิบัติหน้าทีj/แอบเอารถหลวงไปใช้

อุดรธานี – ผวา ส.อบจ.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข–รพ.–อบต.สามพร้าว บุกร้อง “นายก อบจ.อุดรฯ”หลังถูกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) รายหนึ่ง ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ และนำรถฉุกเฉินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(18ต.ค.)ที่ห้องรับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.อุดรธานี) เต็มไปด้วยความตึงเครียด เมื่อเจ้าหน้าที่จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาลอุดรธานี กลุ่มงานฉุกเฉิน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เดินทางเข้าพบ นายศราวุธ เพชรพนมพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อร้องเรียนและหารือด่วน หลังถูกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) รายหนึ่ง ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ และนำรถฉุกเฉินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
การเข้าพบครั้งนี้มี นายภาณุมาศ จิตวศินกุล เจ้าของเพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” เป็นผู้ประสานงานนำคณะเจ้าหน้าที่ทั้งสามหน่วยเข้าพบ เพื่อขอความเป็นธรรมจากนายก อบจ.อุดรธานี
ภายหลังรับฟังเรื่องร้องเรียน นายศราวุธ เพชรพนมพร ยืนยันต่อหน้าผู้แทนทั้ง 3 หน่วยงานว่า หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริง ให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายได้ทันที พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่า “ไม่เข้าข้างฝ่ายใด” และยึดหลักความเป็นธรรมเป็นสำคัญ
ด้านนายณธกร แก้วชิน หัวหน้าหน่วยหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อบต.สามพร้าว เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ระหว่างที่ตนอยู่กรุงเทพฯ ได้รับรายงานจากทีมงานว่ามี ส.อบจ. รายหนึ่งไลฟ์สดวิจารณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ระบุว่าหน่วยงานในพื้นที่ “กีดกัน” ไม่ให้ตนเองเข้าร่วมช่วยเหลือคนเจ็บ ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างมาก
นายธนากร ชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากในวันดังกล่าวมีเหตุซ้อนกัน 2 จุด ทีมกู้ชีพออกไปรับผู้บาดเจ็บเคสแรกก่อนตามคำสั่งจากศูนย์ 1669 และระหว่างนั้นโทรศัพท์ที่ใช้รับแจ้งเหตุถูกรับไม่ทัน ญาติผู้บาดเจ็บเคสที่สองจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก ส.อบจ. รายนี้แทน จากนั้นเจ้าตัวจึงติดต่อให้รถกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์อุดรฯ ออกไปรับเหตุเอง เมื่อทีม อบต. สามพร้าวไปถึงจุดเกิดเหตุ จึงถูกกล่าวหาว่ามาถึงล่าช้า
“เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก ส.อบจ. มักอ้างว่าญาติผู้บาดเจ็บโทรขอความช่วยเหลือโดยตรง แล้วลงพื้นที่ไปก่อน โทรแจ้งศูนย์ทีหลัง ซึ่งขัดต่อขั้นตอนที่ถูกต้อง เพราะควรโทรตรงไปที่หมายเลข 1669 เพื่อให้ระบบสั่งการเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่เกิดความล่าช้า” นายธนากร กล่าว
ขณะที่ แพทย์หญิงสืบศิริ บัณฑิตภิรมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ และจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นประเด็นการใช้งานรถฉุกเฉิน ว่ามีการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นไปตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินหรือไม่
“หากพบว่ามีการนำรถฉุกเฉินที่ไม่ได้รับอนุญาตออกไปรับส่งผู้ป่วย จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด” พญ.สืบศิริกล่าว พร้อมย้ำว่า ในพื้นที่อุดรธานีเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อน และสำนักงานได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาอบรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
แพทย์หญิงสืบศิริยังฝากถึงผู้มีจิตอาสาทุกคนว่า ความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วยและระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยรวม ทั้งนี้ หลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น ทาง สสจ.อุดรธานี จะส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามลำดับ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ส.อบจ. รายดังกล่าว เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย แต่ภายหลังถูกตัดออกจากพรรคเนื่องจากมีพฤติกรรมขัดต่อมติ อีกทั้งยังเคยตกเป็นข่าวจากกรณีโต้เถียงและประพฤติตนไม่เหมาะสมภายในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลอุดรธานีมาก่อน แต่เรื่องดังกล่าวเงียบไปในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยัง ส.อบจ. ที่ถูกกล่าวถึง เบื้องต้นเจ้าตัวรับสายและระบุว่ายินดีให้สัมภาษณ์ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงประเด็นการถูกร้องเรียน ส.อบจ. รายดังกล่าวกลับตัดสายทิ้งกลางคัน และเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามโทรติดต่อกลับอีกหลายครั้ง ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย