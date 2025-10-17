ปิโตรเลียมไทย–สมาคมคนพิการ ปิดโครงการฝึกอาชีพเย็บผ้า “มาตรา 35” สร้างโอกาส-เสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

ขอนแก่น-เปิดบ้านแห่งโอกาส! บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผนึกกำลังสมาคมคนพิการ 3 จังหวัดภาคอีสาน เปิดโครงการฝึกอาชีพ “หลักสูตรเย็บเสื้อผ้า 600 ชั่วโมง” ตามมาตรา 35 จุดประกายพลังคนพิการ สู่การมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณค่าในสังคมอย่างเท่าเทียม
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้( 17 ต.ค.) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก สมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวขอนแก่น จัดพิธีปิด “โครงการฝึกงานอาชีพ มาตรา 35” หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 600 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ในการนี้ นายอดุลย์ คานดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี นายปิยะพงษ์ คลัง ทอง นายอำเภอชนบท นายกิตติศักดิ์ รัตนปานะ ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.ณรงค์ชัย ใปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก นายจัทร์ใจ สิมดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายอนันต์ เทพวงษ์ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวขอนแก่น นายสมชาย แพไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา ร่วมในพิธีปิด ดังกล่าว และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คน ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มคนพิการในหลายพื้นที่ได้มาร่วมลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมการแสดงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของคนพิการในสังคมไทย
จากนั้น ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และดำรงชีวิตอย่างมั่นคงในอนาคต โดยมีนายอนันต์ เทพวงษ์ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวขอนแก่น กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อผู้เข้าร่วมทุกคน
ในช่วงต่อมา นายกิตติศักดิ์ รัตนปานะ ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ว่ามุ่งเน้นให้ผู้พิการได้รับโอกาสฝึกฝนทักษะอาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อสามารถต่อยอดสร้างรายได้จริง และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการคนอื่นๆ เห็นคุณค่าในตนเอง
ทั้งนี้ นายอดุลย์ คานดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติกล่าวโอวาทและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ พร้อมชื่นชมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ช่วยผลักดันให้ “โอกาส” กลายเป็น “ความจริง” สำหรับคนพิการ
ภายในงานยังมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คน โดย ดร.ณรงค์ชัย วันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก และพิธีมอบของที่ระลึกจาก บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด แก่ประธานในพิธี ก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปร่วมกันในบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ
โครงการฝึกอาชีพตามมาตรา 54 ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจที่สะท้อนว่า “ความพิการไม่ใช่อุปสรรคของการมีคุณค่าในชีวิต” ทุกคนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้ หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม
ส่วน นายพิชร วอแพง เลขานุการสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวขอนแก่น กล่าวในพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพตัดเย็บแก่คนพิการกว่า 200 คน ว่า “วันนี้ไม่ใช่แค่ปิดโครงการ แต่คือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่ ข้อจำกัดไม่อาจหยุดความสามารถของเรา”เขาชื่นชมผู้เข้าร่วมที่สร้างผลงานด้วยมือของตนเอง พร้อมขอบคุณบริษัท PT และ ดร.ณรงค์ ที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการ
นายพิชร ทิ้งท้ายถึงผู้สำเร็จการฝึกว่า ใบประกาศนียบัตรคือสัญลักษณ์ของความสามารถ คุณค่า และความภาคภูมิ พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องคนพิการกว่ 2 ล้านคนต่อไป
ด้าน นายณัฐพล งามตะคุ อายุ 43 ปี ผู้พิการทางเคลื่อนไหว จากอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า"ผมมาจากต่างจังหวัดครับ การมีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผม เพราะการพิการทำให้ทางเลือกค่อนข้างน้อย การมีค่าแรงวันละ 300 กว่าบาทก็ถือว่าโอเคแล้ว ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ แต่เมื่อเริ่มอาทิตย์แรก ผมได้พบกับผู้ดูแล แม่ๆ และคุณครูผู้ฝึกสอน ทุกคนใจดีและคอยสอนอย่างละเอียด ผมรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน และความทรงจำเหล่านั้นยังติดอยู่ในหัวเสมอ
หลังจากฝึกงาน 6 เดือน ผมได้ทักษะหลายอย่าง แม้ว่าผมจะไม่เคยตัดเย็บผ้ามาก่อน แต่ผมภูมิใจที่ทำได้ และเชื่อว่าสามารถต่อยอดไปได้อีก ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่จากบริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น รวมถึง ดร.ณรงค์ ที่ให้โอกาสเรา ไม่มีพวกท่าน เราคงไม่มีวันนี้ครับ".