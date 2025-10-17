เบื้องลึกเขมรประท้วงไทย อ้างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่ทมอดา ที่แท้แอบตั้งฐานทหารใหม่จนทหารไทยจับได้เตรียมเข้ายึดคืน

MGR Online - เผยเบื้องลึกเขมรประท้วงไทย อ้างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่ทมอดา เหตุไทยตรวจพบเขมรแอบกลับเข้ามาตั้งฐานทหารใหม่ในพื้นที่บุกรุกสร้างบ้าน 3 หลังที่อยู่ในเขตอธิปไตยไทยด้าน ต.ชำราก จ.ตราด ที่ถูกรื้อทำลายไปก่อนหน้า จน ฉก.นย.ตราด ต้องเปิดเส้นทางฝ่าระเบิดบุกเข้ายึดคืน กลับถูกทหารเขมรประท้วง ยืนยันทหารไทย จะทวงคืนอธิปไตยให้ได้
จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียของชาวกัมพูชา อ้างว่าทหารไทย ได้บุกรุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชา บริเวณตำบลทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์ ส่วนกองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชา ได้ออกมาแถลงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและยืนยันว่า ไทยได้เคลียร์ถนนเพียงเส้นเดียวภายในอาณาเขตของตนเอง และไม่ได้เข้าไปในดินแดนกัมพูชา ณ ตำบลทมดา ตามที่มีรายงานในโซเชียลมีเดียของกัมพูชา โดยยืนยันว่า กองกำลังกัมพูชา ยืนหยัดอย่างกล้าหาญในการปกป้องดินแดนของตนเองนั้น
วันนี้ ( 17 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคง ว่าหลังจากที่ทหารไทยได้ทำการรื้อบ้าน 3 หลังพร้อมผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่อธิปไตยไทยเมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีข้อตกลงกันว่าจะไม่มีใครเข้ามาอยู่อีก แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการนำอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ดังกล่าว กลับพบว่ามีทหารกัมพูชากลับเข้ามาในพื้นที่บ้าน 3 หลัง ทำให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตัดสินใจเปิดเส้นทางขึ้นไปยังบ้าน 3 หลังทันที เพื่อตั้งฐานทหารในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางต้องฝ่าทุ่นระเบิดเก่าสมัยสงครามเขมรแดงจำนวนมาก
โดยหน่วยทหาร ได้ใช้เครื่องสแกนหาทุ่นระเบิดก่อนใช้เครื่องจักรหนักเปิดเส้นทางไปเรื่อย ๆ พร้อมนำรถหุ้มเกาะร่วมปฏิบัติหน้าที่ จนสามารถทำลายทุ่นระเบิดได้เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล
และเมื่อทหารไทย เปิดเส้นทางใกล้ถึงบ้าน 3 หลัง ปรากฏว่าทหารกัมพูชาได้ทำหนังสือประท้วงไทย อ้างว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละเมิด MOU43 ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่บ้าน 3 หลังได้ การประท้วงของกัมพูชา เป็นการประท้วงครั้งแรกที่อ้างว่าไทยละเมิดข้อตกลง แต่กลับกันฝ่ายไทยประท้วงเป็นหลายร้อยครั้งกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาเลย
อย่างไรก็ตาม ทหารไทย ขอให้ประชาชนชาวไทยและชาวตราด เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ทวงคืนพื้นที่อธิปไตยไทยจากกัมพูชา และจะปกป้องอธิปไตยไทยอย่างถึงที่สุด.