อ้าง MOU43! ผู้ว่าฯ บันทายมีชัยส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ สระแก้ว ขอให้ไทยรื้อลวดหนาม-อนุญาตคนเขมรกลับเข้าพื้นที่

ผู้ว่าฯ บันทายมีชัยส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ สระแก้ว ขอให้ทำตามข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ที่เคยเสนอเมื่อ 17 ก.ย. ให้พื้นที่ชายแดนคงสภาพเดิมตามข้อตกลงหยุดยิง พร้อมอ้าง MOU43 ให้ไทยรื้อลวดหนาม-ยางรถยนต์ แล้วห้ามวางเพิ่ม และให้คนกัมพูชากลับเข้าไปได้
วันที่ 19 ก.ย. นายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัย ได้ส่งหนังสือถึงนายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของไทย เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักการ 4 ข้อที่ทางจังหวัดบันทายมีชัยเสนอในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ณ ด่านชายแดนปอยเปต ราชอาณาจักรกัมพูชา
หลักการ 4 ข้อดังกล่าวประกอบด้วย
1. ขอให้คงสภาพเดิมไว้ โดยเคารพข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และผลการประชุม GBC สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ผลการประชุม RBC ครั้งก่อน และผลการประชุม GBC สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 อย่างเคร่งครัด และไม่ขยายขอบเขตของปัญหาหรือความขัดแย้ง โดยรอมติจากคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองประเทศ คือ กัมพูชาและไทย ในอนาคต
2. ตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทึกความเข้าใจ พ.ศ. 2543 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2546 ฝ่ายไทยต้องอนุญาตให้พลเมืองกัมพูชาเดินทางกลับภูมิลำเนาและรื้อลวดหนาม ผ้าใบกันน้ำ และยางรถยนต์ออกจากพื้นที่ที่ไทยได้วางไว้
3.ขอให้ฝ่ายไทยงดเว้นการดำเนินการอื่นๆ เช่น การวางลวดหนามเพิ่มเติม การออกเอกสารสิทธิ์ การรื้อทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน และการดำเนินการอื่นๆ ในพื้นที่หรือพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ตกลงกัน
4.กรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารจังหวัด ให้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการกลางว่าด้วยกิจการภายในจังหวัด (GBC) และคณะกรรมการกลางว่าด้วยกิจการภายในจังหวัด (JBC)
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัยได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตระหนักและร่วมมือในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข่าวปลอม การกล่าวหา และการใช้ถ้อยคำยั่วยุ อันจะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจรจาอย่างสันติ