จับแล้ว “ไอ้กาญ เซียนพระ” ฉกพระเครื่องมูลค่าหลายล้านบาทอดีตทหารเรือ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- จับแล้ว “ไอ้กาญ เซียนพระ” ฉกพระเครื่องมูลค่าหลายล้านบาท อดีตทหารเรือ สืบสวนสัตหีบ ตามจับขณะหนีกบดานที่แพใน จ.กาญจนบุรี ด้าน 2พ่อ-ลูกถึงขั้นหลั่งน้ำตาหลังได้พระคืน
จากกรณีที่ จ่าเอก ประชุม บุญอินทร์ อายุ 95 ปี อดีตทหารเรือ หัวหน้าคณะกองยาวชุมชนสัตหีบ ได้นําหลักฐานเป็นภาพจาดกล้องวงจรปิด้จ้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ลงร.ต.อ.ฐานิต ที่ภักดี รองสารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุฉกพระเครื่องเก่าแก่ จำนวน 9 องค์ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทเหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่ 11ต.ค.ที่ผ่านมา
โดยบอกว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 30 – 40 ปี รูปร่างท้วม ขี่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีชมพูขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เข้ามาจอดที่บริเวณหน้าบ้านก่อนทำทีเป็นเซียนพระ เดินเข้ามาพูดคุยเพื่อขอส่องและเช่าพระเครื่องที่เก็บรักษาไว้
จนตนเองได้ถอดสร้อยสแตนเลสออกจากคอที่มีพระเลี่ยมทอง 8 องค์ และเลี่ยมพลาสติก 1 องค์ รวมเป็น 9 องค์ ประกอบด้วย พระของขวัญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พิมพ์ 1 รุ่น 1 ราคา 500,000 บาท
รวมทั้งเหรียญหลวงพ่ออี๋ ปี 2483 รุ่น 2 ราคา 500,000 บาท, พรหมสามหน้า หลวงพ่ออี๋ ปี 2473 ราคา 10,000 บาท, รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม ราคา 500,000 บาท, เหรียญหลวงเดิม วัดหนองโพธิ์ ปี 2482 ราคา 300,000 บาท
พระหลวงพ่อทองอยู่บางเสร่ รุ่นกระเบนธง ราคา 2-3 หมื่น พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ราคา 5,000 บาท ,พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า อายุเก่าแก่หลายร้อยปี จํานวน 2 องค์ เลี่ยมทอง 1 องค์ เลี่ยมพลาสติก 1 องค์ ราคาราว 200,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทแต่คนร้ายกับฉกพระขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนั้น
วันนี้ ( 16 ต.ค.) พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าจับกุมคนร้าย คือ นายวรกาญจน์ แควเครือวัลย์ อายุ 30 ปี เซียนพระ จ.สมุทรปราการ พร้อมของกลางพระ 8 องค์ภายในห้องพักแพแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
หลังแกะรอยติดตามจับกุมคนร้าย เพื่อคลี่คลายคดีก่อเหตุขโมยพระเครื่องเก่าแก่มูลค่านับล้านบาทในเขตท้องที่ สภ.สัตหีบ จนสามารถนำหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตืดตามจับกุมได้ที่ จ.กาญจนบุรีขณะหนีกบดานในแพแห่งหนึ่ง
ด้านจ่าเอก ประชุม ผู้เสียหายเล่าว่าคนร้ายทําทีมาขอส่องดูเช่าพระเครื่อง ก่อนจะอ้างเหตุผลว่าด้านในบ้านแสงมืด จึงขอออกไปสองด้านนอกเพื่อจะได้เห็นองค์พระชัดเจน ก่อนจะวิ่งหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ ขี่หลบหนีไป
ส่วนนายวรกาญจน์ ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงและไม่เคยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อน แต่ในวันเกิดเหตุขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์ ได้เห็นผู้เสียหายอยู่บ้านเพียงลําพัง จึงทำทีมาถามว่าแถวนี้มีพระเครื่องให้เช่าหรือไม่ ผู้เสียหายจึงหยิบพระเครื่องมาให้ดู พร้อมเสนอราคา
"เมื่อเห็นว่าเป็นพระเลี่ยมทองเกือบทุกองค์ จึงเกิดความโลภ ก่อเหตุฉกพระผู้เสียหาย
และได้หนีไปกบดานที่เมืองพัทยา โดยได้แกะทองที่เลี่ยมพระออก 7 องค์ ก่อนนําทองไปขายให้กับร้านทองในเขตเมืองพัทยา ได้เงินมา 80,000 บาท เงินที่ได้ใช้เที่ยวเตร่ตามสถานบันเทิงในเมืองพัทยา"
โดยเหลือพระเลี่ยมทอง รวมทั้งเหรียญหลวงพ่ออี๋ ปี 2483 รุ่น 2 ไว้ ก่อนจะนำไปขายให้กับร้านทองย่านพระราม 2 ได้เงินมา 11,500 บาท และได้หนีไปกบดานที่จ.กาญจนบุรี จนถูกจับกุมในที่สุด
พร้อมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมต้องขอโทษไปยังคุณตา และครอบครัว
ขณะที่จ่าเอก ประชุม บุญอินทร์ อายุ 95 ปี และจ่าเอก ปรีชา บุญอินทร์ อายุ 67 ปี บุตรชาย เผยทั้งน้ำตาว่าปลาบปลื้มดีใจ หลังรู้ข่าวว่าตํารวจสามารถจับตัวคนร้ายได้ เพราะตลอดระยะเวลา 5 คืน 5 วัน ที่ผ่านมาฝ่ายพ่อผู้เป็นเจ้าของพระที่เก็บรักษามาตั้งแต่เยาว์วัย รู้สึกเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ