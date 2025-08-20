เชื่อลักตามใบสั่ง!เซียนพระดังร้องสื่อ-ตั้งรางวัลนำจับ โจรบุกเดี่ยวกวาดพระเครื่องรวมค่านับ 10 ล้าน

นครสวรรค์ - เซียนพระดังเมืองปากน้ำโพ..ร้องสื่อ-ประกาศตั้งรางวัลนำจับ คนร้ายบุกเดี่ยวงัดบ้าน-ตู้กระจก กวาดพระเครื่องทั้งพระสมเด็จฯ/หลวงปู่สุข รวมถึงพระทองคำ มูลค่าเบ็ดเสร็จนับ 10 ล้าน หนีลอยนวล คาดลักตามใบสั่ง หลังพบระหว่างลงมือมีวิดีโอคอลด้วย
“บุ๊ง กำแพง” เซียนพระชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพ ออกโรงร้องสื่อมวลชน หลังเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวงัดบ้านกลางดึก กวาดพระเครื่องและวัตถุมงคลหายไปกว่า 50 รายการ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ผ่านไปหลายวันยังไร้เงาพร้อมตั้งรางวัลนำจับ 50,000 บาท หวังประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
นายภาคภูมิ วัชรอยู่ หรือ “บุ๊ง กำแพง” เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ความเสียหายส่วนตัว แต่มันสะเทือนวงการพระเครื่องทั้งเมือง อยากให้สื่อช่วยกระจายข่าว เพื่อให้คนในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบพระต้องสงสัย หรือบุคคลตามภาพจากกล้องวงจรปิด ขอให้แจ้งตำรวจ หรือแจ้งตนโดยตรง
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่บ้านพักของนายภาคภูมิในพื้นที่ตำบลปากน้ำโพ ถูกคนร้ายสวมไอ้โม่งบุกเดี่ยวงัด้าน ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ 180–185 เซนติเมตร ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู๊ปปี้ สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มาจอดหน้าร้าน ก่อนปีนขึ้นไปยังชั้นสองของบ้าน
คนร้ายพยายามงัดหน้าต่างถึงสองครั้งแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งครั้งที่สามใช้ชะแลงเหล็กงัดจนเข้าไปได้ จากนั้นเดินลงมายังเคาน์เตอร์เช่าพระ งัดตู้เก็บพระเครื่องและกวาดเอาพระดังหลายรายการไปภายในเวลาไม่กี่นาที
ของกลางที่สูญหายมีทั้งพระสมเด็จจิรดา ตลับทองฝังเพชร, พระสมเด็จจิรดา ตลับทองลงยา, สมเด็จวัดเกตุ 7 ชั้น, หลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า, หลวงปู่สุข เนื้อทองแดง รวมถึงพระทองคำกว่า 10 องค์ ซึ่งล้วนเป็นพระเครื่องหายากและมีมูลค่าสูงในวงการ
เบื้องต้นตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์รับแจ้งความไว้แล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี พร้อมสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี โดยมีข้อมูลว่า ระหว่างก่อเหตุ คนร้ายมีการวิดีโอคอลให้เซียนพระอีกคนดูพระที่ขโมยไปแบบเรียลไทม์ ทำให้คาดว่าอาจเป็นการลงมือแบบมีใบสั่งจากบุคคลในวงการเดียวกัน
นายภาคภูมิกล่าวทิ้งท้ายว่า “ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก พระเครื่องไม่ใช่แค่ของมีค่า แต่เป็นศรัทธาและจิตวิญญาณของคนไทย”