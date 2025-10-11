รมว.พลังงานลงพื้นที่ชายแดนศรีสะเกษ สั่งติดโซลาร์เซลล์ 100 จุดช่วยทหาร ติดตามเยียวยาปั๊มเหยื่อ BM -21 เขมรถล่ม

ศรีสะเกษ- “อรรถพล” รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ชายแดนกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ติดตามเยียวยาปั๊ม ปตท.บ้านผือ เหยื่อ จรวด BM -21 เขมรสังเวย 8 ศพ สั่งเร่งติดตั้งโซลาร์เซลล์ 100 จุด ช่วยทหาร ขณะเจ้าของปั๊ม เผยการสู้รบกระทบ ศก.รุนแรงหนัก ธุรกิจชายแดนหยุดชะงัก ปชช.ไม่ออกกล้าออกไปประกอบอาชีพ ต้องเตรียมอพยพตลอดเวลา
วันนี้ ( 11 ต.ค.68) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านผือ ซึ่งเป็นจุดได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะบริเวณชายแดน หลังมีระเบิดจรวด BM-21 จากฝั่งกัมพูชา ยิงตกใส่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊ม จนเกิดไฟไหม้รุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ที่จะถึงนี้
โดย นางกมลรัตน์ พลเศรษฐเลิศ เจ้าของปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านผือ ได้ยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ภาครัฐติดตามการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งด้านทรัพย์สินและรายได้จากการหยุดดำเนินกิจการ
นายอรรถพล กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากเหตุปะทะแล้ว ยังได้เข้าเยี่ยม ฐานปฏิบัติการของทหารในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พบว่าหลายฐานขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากสายส่งเข้าไม่ถึง กระทรวงพลังงานจึงเตรียมเร่งติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์จำนวน 100 จุด โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประสานกับหน่วยทหารเพื่อดำเนินการทันที ส่วนจุดอื่น ๆ จะทยอยดำเนินการต่อไป
สำหรับปั๊ม ปตท. บ้านผือ ที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารร้าน 7-Eleven ได้เข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงโครงสร้างร้านและสถานีบริการ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ทันตามกำหนด ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีพลังงานได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประสานกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือด้านเยียวยาเพิ่มเติม
ด้าน นางกมลรัตน์ พลเศรษฐเลิศ เจ้าของปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านผือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาคเอกชนแล้วบางส่วน โดย ทิพยประกันภัยได้มอบเงินชดเชยจำนวน 1,000,000 บาท ส่วนความเสียหายทั้งหมดของตัวปั๊มอยู่ที่ราว 7,000,000 บาท แล ะร้านค้าภายในปั๊มอีกประมาณ 2,300,000 บาท ขณะที่การซ่อมแซมโครงสร้างหลัก ปตท.จะเข้ามาดำเนินการ ส่วนภายในร้านเป็นหน้าที่ของซีพี ซึ่งยังเหลือบางส่วนที่ต้องขอความเห็นใจจากภาครัฐช่วยเหลือเพิ่มเติม
“สิ่งที่อยากเรียกร้องที่สุดคือ การสื่อสารที่ชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ชายแดน ว่าจะต้องอพยพหรือไม่อพยพ ไม่ใช่ต้องรอเสียงปืนใหญ่หรือระเบิดมาถึงก่อนถึงจะขยับ พวกเราอยู่ในโซนเสี่ยง ต้องมีมาตรการแจ้งเตือนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและไม่ตื่นตระหนกเกินไป” เจ้าของปั๊ม กล่าว
พร้อมระบุว่า เหตุปะทะที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจชายแดนที่ต้องหยุดชะงัก ชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำงานทำนา กรีดยาง เพราะต้องเตรียมอพยพอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในพื้นที่ลดลง และธุรกิจใหม่ ๆ ไม่กล้าเข้ามาลงทุน