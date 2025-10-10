รมว.วัฒนธรรมลงพื้นที่อยุธยา ตรวจน้ำท่วม–กำชับกรมศิลป์เฝ้าระวังใกล้ชิด ป้องกันโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

พระนครศรีอยุธยา – “ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบต่อโบราณสถาน ย้ำให้กรมศิลปากรเฝ้าระวังใกล้ชิด บูรณาการร่วมทุกหน่วย ป้องกันโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
เย็นวันนี้ ( 10 ต.ค.) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถานสำคัญ พร้อมรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
โดยรายงานจาก กรมศิลปากร และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระบุว่า พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเขตโบราณสถานสำคัญสูงสุด ขณะนี้ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางคมนาคมยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบบางส่วน จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยได้รับรายงานจากกรมศิลปากรว่า ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในหลายจุดลดลงราว 10–15 เซนติเมตร แต่ยังคงสูงกว่าตลิ่ง
ทั้งนี้ ได้ กำชับให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการป้องกันโบราณสถาน ซึ่งในพื้นที่มีโบราณสถานอยู่ รวม 394 แห่ง แบ่งเป็น ในเกาะเมือง 189 แห่ง และ นอกเกาะเมือง 205 แห่ง
อุทยานฯ ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น มณฑลทหารบกที่ 18 สระบุรี, ปภ.อยุธยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, และ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการติดตั้งแนวป้องกันน้ำ โดยเฉพาะที่ วัดไชยวัฒนาราม ได้ติดตั้งแผงป้องกันน้ำท่วมแบบพับเก็บได้และทำคันดินด้านหลังวัด ป้อมเพชร เสริมแนวกระสอบทรายสูงขึ้น 3 ชั้น เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังได้บรรจุมาตรการป้องกันภัยพิบัติไว้ใน แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2566–2575 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สำหรับภารกิจในวันนี้ นางสาวซาบีดา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม วัดไชยวัฒนาราม, ป้อมเพชร, และแนวป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันตกของเกาะเมืองที่ เจดีย์ศรีสุริโยทัย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร ก่อนเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ มัสยิดดารุซซุนนะห์