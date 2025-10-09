สธ.กดปุ่ม Kick Off เร่งระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เดินหน้าส่งผู้ลี้ภัยพม่าแทนเขมร

ตาก – รมช.สาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่ Kick Off ขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวชายแดนตาก โฟนอินติดตามสถานการณ์ด้านแม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี เดินหน้าแผนส่งผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาทดแทนแรงงานเขมร
วันนี้(9 ต.ค.) นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ก่อนเปิดกิจกรรม Kick Off และเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์เรียนรู้สาธารณสุขชายแดน
โดย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้แทนจากหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ รวมทั้งโฟนอินรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี เพื่อร่วม Kick Off ด้วย
นายวรโชติ กล่าวว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของประเทศ ป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเป็นระบบ ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Win ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
ระยะแรกได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) นำร่องใน 4 จังหวัดชายแดนที่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน ทำให้สามารถตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพได้ในจุดเดียวอย่างครบวงจร
และพัฒนาระบบ FDH–Migrant Platform เป็นระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (HINT) สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และซื้อประกันสุขภาพภาครัฐแบบออนไลน์ มีการ เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการต้นทางและปลายทาง สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพิ่มความปลอดภัยในการให้การรักษาพยาบาลและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ
นายวรโชติกล่าวว่า สำหรับจังหวัดตากมีแรงงานตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวทั่วไปที่เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพแล้ว 47,000 คน ส่วนแรงงานที่มาจากผู้หนีภัยจากการสู้รบ 19,220 คน ซึ่งจะไปประกอบอาชีพกรรมกร เกษตร ช่าง ปศุสัตว์ และอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ที่ให้ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบไปขายแรงงานได้ แต่ต้องมีการทำประกันสุขภาพแรงงาน และตรวจอัตลักษณ์ ป้องกันปัญหาในอนาคต หากมีการติดตามตัว โดยแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะถูกนำไปทดแทนแรงงานในพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา ที่มีความต้องการแรงงานทดแทนกว่า 30,000 คน
โอกาสนี้ นายวรโชติ และคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราว ผู้หนีภัยจากการสู้รบ ที่บ้านแม่หละ ตำบลแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ทั้งนี้เพื่อไปดูความพร้อมในการส่งผู้ลี้ภัยไปขายแรงงานดังกล่าว