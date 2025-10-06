สมาคมธุรกิจกลางคืนพัทยา ยื่นหนังสือ ส.ว.ชลบุรี ร้องรัฐทบทวนมาตรา 32

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นายกสมาคมธุรกิจกลางคืนพัทยา นำทีมยื่นหนังสือ ส.ว.ชลบุรี เรียกร้องรัฐทบทวนมาตรา 32 ห้ามดื่มในร้านนอกเวลาขาย หวั่นกระทบผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั่วประเทศ
วันนี้ (6 ต.ค. 2568) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยา นำโดย นางลิซ่า แฮมิลตัน นายกและคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ภาครัฐ ทบทวนข้อกฎหมายมาตรา 32 ที่ระบุว่า
“ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานที่ที่จัดบริการ เพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ในเวลาห้ามขายแอลกอฮอล์”
เนื่องจากเห็นว่าข้อกฎหมายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการภาคกลางคืน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการชายหาด ร้านอาหาร และสถานบันเทิงทั่วประเทศที่ล้วนพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวและบริการในช่วงเวลากลางคืน
ขณะที่ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ เผยว่าหลังได้รับหนังสือข้อเสนอจากทางสมาคมฯ ก็จะเร่งนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนโดยด่วน