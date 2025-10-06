ตะพานหินโกลาหล!น้ำน่านล้นตลิ่ง-พนังแตก-น้ำป่าไหลสมทบ ท่วม รพ.เต็มพื้นที่

พิจิตร – ตะพานหินโกลาหลทั้งอำเภอ..น้ำน่านล้นตลิ่ง-พนังแตก-น้ำป่าเทือกเขาเพชรบูรณ์ หลากสมทบ ทะลักท่วมทั้งชุมชน รวมถึง รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เต็มพื้นที่ นายแพทย์ สสจ.ระดมทั้งแพทย์-พยาบาล ทหาร/ตร./ปกครอง รวมทั้งจิตอาสา ขนกระสอบทรายกั้นน้ำไม่พอ ต้องหามผู้ป่วยจากรถฉุกเฉินลงเปลส่งเข้าโรง’บาล กันวุ่น
วันนี้(6 ต.ค.) นายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์ สสจ.พิจิตร และ นพ.กิตติกุล ปิตะวชิรกุล ผอ.รพ.ยุพราชตะพานหิน รวมถึงเจ้าหน้าที่แพททย์-พยาบาล รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ต่างระดมแรงช่วยกันนำกระสอบทรายวางป้องโรงพยาบาลไม่ให้ถูกน้ำท่วม
เนื่องจากแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตลาดเทศบาลเมืองตะพานหิน ล้นตลิ่งสูงประมาณ 50-60 ซม. แผ่กระจายท่วมชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านแล้วหลายร้อยหลังคาเรือน รวมถึงพนังกั้นริมแม่น้ำน่านพื้นที่หมู่ 5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน ก็ได้แตกลง ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ
นอกจากนี้ยังมีน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์จาก อ.วังโป่ง อ.ชนแดน ไหลเข้ามายัง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ยังหลากเข้ามายัง ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน ซึ่งมวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงคลองน้ำเขียวของ อ.ตะพานหิน เพื่อไหลลงแม่น้ำน่าน แต่ด้วยแม่น้ำน่านสูงล้นตลิ่งน้ำจึงไหลลงไปไม่ได้จึงส่งผลให้น้ำไหลเข้า รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่จะมาขอรับการรักษารวมถึงรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถนำผู้ป่วยส่งในโรงพยาบาลได้ต้องรับตัวผู้ป่วยกันที่บริเวณถนนแล้วใช้เปลยกเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยความทุลักทุเล ขณะที่แต่ละวันจะมีผู้ป่วยมาฟอกไตที่ต้องได้รับการดูแลเป็นจำนวนมาก ทำให้ขณะนี้แพทย์พยาบาลรวมถึงผู้ป่วยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร บอกว่า มวลน้ำได้เข้าท่วม รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เกือบจะเต็มทั้งพื้นที่แล้วแต่ทุกฝ่ายก็จะพยายามรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้เพื่องานการบริการประชาชน ซึ่ง รพ.แห่งนี้เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 54 ก็จะนำบทเรียนและแผนปฏิบัติการในครั้งนั้นมาใช้กับน้ำท่วมปี 68 ในครั้งนี้ด้วย
ล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าฯพิจิตร มอบหมายให้ นายกฤษณ์ สิทธิยศ ปลัดอาวุโส อ.ตะพานหิน ประสานความร่วมมือกับตำรวจ สภ.ตะพานหิน , กำลังทหารจาก มทบ. 36 , เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตะพานหิน รวมแล้วเกือบ 100 นาย ได้ช่วยกันวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าโรงพยาบาลได้ แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะมวลน้ำมีเป็นจำนวนมากและไหลมาอย่างต่อเนื่อง