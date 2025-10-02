จับพระวัดดังโป่งน้ำร้อน แอดมินกลุ่มลับ 18+ โชว์สื่อลามกเด็ก-คลิปสามเณรถูกล่วงละเมิด

จันทบุรี- จับพระวัดดัง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี อาศัยผ้าเหลืองหาประโยชน์จากการทำร้ายเด็ก พฤติกรรมเป็นแอดมินเปิดกลุ่มลับ 18+ โชว์สื่อลามกทั้งภาพ-คลิปเด็ก พบคลิปสามเณรถูกล่วงละเมิดเพียบ
วันนี้ ( 2 ต.ค.) พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.จันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนเดช หลาบมาลา รอง ผกก.ฯ และ พ.ต.ท.ภัควัต เมฆฉาย สว.กก.สส.ฯ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นภายในกุฏิวัดแห่งหนึ่งใน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังได้รับข้อมูลจากชุดปฏิบัติการ TICAC (ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต) ว่ามีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กผ่านโลกออนไลน์
โดยการบุกตรวจค้นดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และ พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ฯ
พบผู้ก่อเหตุคือ พระประชา อายุ 29 ปี ที่สวมผ้าเหลืองบังหน้าแต่ลับหลังกลับมีพฤติกรรมเปิดกลุ่มลับ 18+ ทั้งบน Telegram และ X (Twitter) โดยเก็บค่าสมาชิกเข้ากลุ่มรายละ 100 บาท โอนตรงเข้าบัญชีส่วนตัวมานานกว่า 2-3 ปี ก่อนปล่อยทั้งคลิปและภาพลามกอนาจารเด็ก
จากการตรวจค้นภายในกุฏิยัวพบหลักฐานทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และสื่อดิจิทัลที่บันทึกไฟล์อนาจารเด็ก รวมถึงคลิปวิดีโอสามเณรถูกล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมาก สร้างความสะเทือนใจให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเป็นอย่างมาก
เบื้องต้นได้ให้ทำการลาสิกขา ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาครอบครอง ผลิต มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก, แสวงหาประโยชน์จากการค้าและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก พร้อมพฤติการณ์เรียกเก็บค่าสมาชิก 100 บาท
รวมทั้งดำเนินคดีในฐานความผิดตาม มาตรา 287/1 ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลลามกเกี่ยวกับเด็ก
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ทำการสืบสวนขยายผล เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ร่วมเครือข่ายการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในกลุ่มลับดังกล่าวอีกมากน้อนเพียงใด
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า จะเดินหน้าปราบปรามผู้ใหญ่ที่หาประโยชน์จากการทำร้ายเด็กรวมทั้งหยุดยั้งอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อปกป้องศรัทธาศาสนาและอนาคตของชาติให้หมดไป