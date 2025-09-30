(คลิป)ฤทธิ์พายุบัวลอย มวลน้ำป่าเขาพนมดงรักทะลักท่วม อ.สังขะสุรินทร์อ่วมรอบ 2 เขตศก.- ถนน 24 จมบาดาล

สุรินทร์- ฤทธิ์พายุบัวลอยทำฝนถล่มหนัก มวลน้ำป่าเทือกเขาพนมดงรักทะลักท่วม อ.สังขะ สุรินทร์ อ่วมรอบ 2 พื้นที่เศรษฐกิจ เขตเทศบาล ถนนทางหลวง 24 เส้นทางหลักอีสานใต้จมบาดาล รถเล็กผ่านไม่ได้ มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยามรุดช่วยเหลือ นายอำเภอติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมเสนอจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม
วันนี้ (30 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลพวงจากอิทธิพลของพายุบัวลอยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก และจากพื้นที่ตำบลตาตุม ตำบลเทพรักษา และตำบลบ้านจารย์ อ.สังขะ ไหลหลากมารวมกันในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ทำให้อำเภอสังขะ เกิดน้ำท่วมเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์นี้ ซึ่งรอบนี้น้ำท่วมหนักกว่าครั้งที่แล้วจากฤทธิ์ของพายุรากาซา ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเพียงไม่กี่วัน
มีระดับน้ำท่วมสูง 80-100 ซม. ตั้งแต่บริเวณ หน้าร้าน จำหน่ายวัสดุก่อสร้างรวมชัยสังขะ ไปจนถึง บริเวณสี่แยกไฟแดง โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นระยะทางยาวกว่า 800 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่งผลให้โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน และร้านค้าต่างที่อยู่ 2 ข้างทางจมอยู่ในกระแสน้ำ นอกจากนี้น้ำยังท่วมถนนหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม บริเวณปั๊มน้ำมันพีทีจุดเดิม เป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกัน
ด้าน สภ.สังขะได้จัด กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เข้าไปดูแลเรื่องการจรจาจรและปิดเส้นทางจราจรในบางจุด พร้อมกับจัดเส้นทางเลี่ยง ให้กับรถยนต์เล็กและรถ จยย.เบี่ยงจากถนนหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม ไปยัง บ.สังขะ ผ่าน เขตเทศบาลสังขะ ออกไปยังพื้นที่ บ.ไทยสมบูรณ์ เพื่อทะลุกลับคืนไปยังถนนหลวงหมายเลข 24 เป็นระยะทางอ้อม ประมาณ 4-5 กม.แทน
นอกจากนี้ มวลน้ำจำนวนมากยังได้ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านจัดสรรญาดาวิลเลจ กว่า 80 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่ต้อง ตัดกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง หลังจากท่วมมาก่อนหน้านี้แล้ว
ขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย และนายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ ได้นำรถกู้ภัยและเรือยนต์ จำนวน 3 ลำ มาช่วยลำเลียงชาวบ้านที่ประสบภัย และ แจกอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อน
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายในหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้ว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร และนาข้าว โดยมวลน้ำหลากจะค่อยๆไหลจากพื้นที่ อ.สังขะ ไปยัง พื้นที่ อ.ศรีณรงค์ และ อ.ศีขรภูมิ ลงสู่ลำห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษต่อไป หากฝนไม่ตกลงมาอีกปริมาณน้ำจะค่อยลดระดับลงใน 2-3 วันนี้ จนเข้าสู่ภาวะปกติ
นายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา อ.สังขะได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอย เกือบทั้ง 12 ตำบล โดยเฉพาะโซนทิศใต้ ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมี ต.ดม,ต.เทพรักษา และ ต.ตาตุม ซึ่งเป็นต้นน้ำ ไหลทะลักมาในพื้นที่ตำบลโซนใน รวมทั้งถนน 24 และเขตเทศบาลสังขะด้วย เบื้องต้นเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยาก ของสภากาชาดไทย เตรียมเรือมาช่วยเหลือ และ หน่วย นพค.54 ที่นำรถยกสูงและเรือมาประจำที่ ต.ตาตุม และรถของ ปภ.สุรินทร์ รถยกสูงมาแสตนบายที่อำเภอสังขะ เพื่อใช้อพยพต่างๆหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่เมื่อคืนและทั้งวันนี้น้ำได้เคลื่อนเข้ามาท่วมเขตเทศบาลสังขะ
โดยมีมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายเรื่อง ทั้งป้ายแจ้งเตือนน้ำท่วม เรื่องระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต้องตัดจุดไหนให้ตัดได้เลย ส่วนตำบลโซนในไม่ว่าจะเป็น ต.ทับทัน ต.ขอนแตก น้ำเคลื่อนไปแล้ว ให้ประชาชนเตรียมยกของขึ้นที่สูง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต่อไปก็สำรวจความเสียหาย ทางอำเภอได้เสนอจังหวัดเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ต่อไป
นายชาญชัย ศุภวีระกุล ผู้จัดการทีมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย กล่าวว่า เราได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านญาดาวิลเลจ ที่มี 80 หลังคาเรือน บ้านเรือนถูกตัดไฟ ฟ้ามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากฯจึงได้นำอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน มามอบให้ผู้ระสบภัย เราเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืน ชาวบ้านเริ่มเก็บของ และได้ช่วยชาวบ้านบางหลังอุดกระสอบทราย ด้วยปริมาณน้ำรอบนี้สูงกว่าทุกครั้ง และโชคดีที่ฝนหยุดตก แต่ยังมีน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักไหลเข้ามาอยู่จำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ต่อไปที่น้ำจะไหลลงไปทางห้วยทับทัน