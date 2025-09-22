สีสันเต็มฝั่งน้ำป่าสัก! นักท่องเที่ยวแห่ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ-หงายร่มรับข้าวต้มปลุกเสกกันคึกคัก

เพชรบูรณ์ - ร่มหงายกันพรึ่บ..เต็มฝั่งน้ำป่าสัก!! ทั้งคนเพชรบูรณ์-นักท่องเที่ยวต่างถิ่นมากันเนืองแน่น..แห่ร่วมพิธี "อุ้มพระดำน้ำ" หนึ่งเดียวในโลก-หงายร่มรับข้าวต้มขนมปลุกเสกกันคึกคัก
วันนี้ (22 ก.ย.) บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมืองเพชรบูรณ์ คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่พากันเดินทางไปร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ถือเป็นหนึ่งเดียวในโลก
นายศรัญยู มีทองคำ ผู้ว่าฯ ในฐานะเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ ฝ่ายเวียง-พล.ต.ฐาวิรัฒน์ ยังน้อย ผู้บัญชาการ มทบ.ที่ 36 ฝ่ายวัง-นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าฯ ฝ่ายคลัง-ว่าที่ร้อยตรี เสกสรร ปานถม ผู้จัดการ กฟภ.เมืองเพชรบูรณ์ และฝ่ายนาได้แก่ร้อยตำรวจตรีสุขสัณห์ ภิชัย นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จากวัดไตรภูมิ แห่ลงเรือล่องทวนกระแสน้ำป่าสัก ขึ้นไป ณ วังมะขามแฟบ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร สถานที่แรกที่มีคนหาปลาพบองค์พระฯ โดยมีขบวนเรือนางฟ้านางสวรรค์ ที่ร่วมขบวนแห่ไปตามลำน้ำอย่างสวยงาม
เมื่อมาถึงวังมะขามแฟบ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร นายวิทยา อาคมพิทักษ์ อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบวงสรวงเทพยาดา เสร็จแล้วพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นนายศรัญยู มีทองคำ ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ในฐานะเจ้าเมือง ซึ่งแต่งชุดไทยสีชมพูเข้ม พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 ฝ่ายที่แต่งกายชุดไทยสีม่วง ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำยังบริเวณพิธีที่ได้จัดเตรียมไว้ โดย 2 ทิศคือทิศเหนือและทิศใต้ ทิศละ 3 ครั้งก่อน-หลัง ตามคำเสี่ยงทาย ปีนี้ครั้งแรกเป็นทิศใต้ ครั้งที่สองทิศใต้ ครั้งที่ 3 ทิศเหนือ ครั้งที่ 4 ทิศเหนือ ครั้งที่ 5 ทิศใต้ และครั้งที่ 6 ทิศเหนือ และขณะที่ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนั้นนางฟ้านางสวรรค์รวมทั้งประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างก็ได้โปรยดอกดาวเรือง ดอกบัว ลงไปในน้ำเพื่อเป็นการสักการบูชาองค์พระพุทธมหาธรรมราชา
เมื่อดำครบทั้ง 6 ครั้งแล้วได้อัญเชิญพระขึ้นเรือ จากนั้นผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ก็ได้โยนขนมข้าวต้ม ขนมกระยาสารท ที่ได้ปลุกเสกแล้วให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธี ซึ่งก็ได้เกิดปรากฏการณ์ร่มหงายขึ้นอย่างสวยงาม เพราะว่าแต่ละคนก็อยากที่จะได้สิ่งของอันเป็นมงคลจากพ่อเมืองและจากนางฟ้านางสวรรค์ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน
ทั้งนี้ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำมีตำนานเล่าขานมานานกว่า 400 ปี เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสัก แต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น เมื่อกระแสน้ำป่าสักบริเวณวังมะขามแฟบ มีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยจนแลดูคล้ายน้ำเดือด จากนั้นกลายเป็นวังวนดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ทำให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ
แต่ในปีถัดมาตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 วันประเพณีสารทไทย พระพุทธรูปดังกล่าวหายไป ชาวบ้านต่างพากันงมหา สุดท้ายไปพบพระพุทธรูปกลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ครั้งแรก ลักษณะกำลังอยู่ในอาการดำผุดดำว่าย จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิอีกครั้งหนึ่ง พร้อมร่วมกันถวายนามว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา"
ต่อมาในวันสารทไทย หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ลงประกอบพิธีดำน้ำเป็นประจำทุกๆ ปี โดยเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุข บ้านเมืองปราศจากโรคระบาดคุกคาม จนกลายเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน