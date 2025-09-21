2หนุ่มซิ่งเก๋งชนวงเวียนกลัวถูกจับทิ้งยาไอซ์หนักเกือบครึ่งตันมูลค่านับพันล้านบาทหนีลอยนวล

อุดรธานี-ซวยซ้ำซ้อน! แก๊งขนยาเสพติด ซิ่งรถจะไปส่งยาเสียหลักพุ่งชนวงเวียน ต้องทิ้ง "ยาไอซ์" มหาศาลเกือบครึ่งตันแล้วรีบหลบหนี ตำรวจเร่งล่า เผยพบเบาะแสเป็นชาวจังหวัดหนองคายมี คดีติดตัวเพียบ
มีรายงานว่าคืนที่ผ่านมา( 20 ก.ย.) เวลา 22.32 น. ศูนย์วิทยุ 191 จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลัก พุ่งชนวงเวียนบ้านเหล่าอุดม บริเวณทางแยกเชื่อมถนนสาย 2096 – 2230 – 2092 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดุง รุดเข้าตรวจสอบ กลับเจอเรื่องชวนช็อก ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง KIA สีดำ-เทา ทะเบียน กล 7728 อุดรธานี สภาพด้านหน้าพังยับ ชนวงเวียนอย่างแรง ขณะชาวบ้านพยายามจะเข้าช่วยเหลือ กลับเห็นชายวัยรุ่น 2 คน อายุราว 20–25 ปี วิ่งเปิดประตูหนีหายไปในความมืด ทิ้งรถและสิ่งของต้องสงสัยไว้
จากการตรวจค้นภายในรถ เจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึง พบกระสอบจำนวน 9 กระสอบ ภายในบรรจุห่อพลาสติกใสและถุงสีฟ้าลายเสือดาว ซึ่งภายในเป็นผลึกขาวใส ลักษณะตรงกับ ยาไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) น้ำหนักห่อละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมแล้ว 448 ห่อ น้ำหนักกว่า 448 กิโลกรัม มูลค่านับพันล้านบาท
ภายในรถยังพบ บัตรประชาชนของนายสุทธิโชค แสงเมืองพุก อายุ 17 ปี ชาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งมีประวัติคดียาเสพติดถึง 3 คดี ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าเจ้าของคือ นายกันตพงษ์ วงษ์สุวรรณ์ อายุ 20 ปี ชาวตำบลเดียวกัน ที่ผ่านมาเคยมีประวัติคดียาเสพติดแล้วถึง 4 คดี ทั้งคู่มีประวัติคดียาเสพติดเพียบ
พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ นาขวา ผกก.สภ.บ้านดุง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้อายัดของกลางทั้งหมดไว้เป็นคดีอาญาที่ 400/2568 และส่งตรวจพิสูจน์โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จ.อุดรธานี พร้อมสั่งชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าตัวผู้เกี่ยวข้อง เชื่อว่าคดีนี้เป็นการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ที่มีเครือข่ายอยู่ในหลายจังหวัด
เจ้าหน้าที่คาดว่า รถคันดังกล่าวน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงและเสียหลักชนวงเวียนเพราะกำลังเร่งหนีการจับกุม หรือเกิดความผิดพลาดระหว่างการลำเลียงยาเสพติด ก่อนที่คนขับและเพื่อนจะทิ้งรถหลบหนีไป
เหตุการ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ขบวนการค้ายาเสพติดยังคงพยายามลักลอบขนยาล็อตใหญ่เข้าพื้นที่ภาคอีสาน แต่ครั้งนี้โชคไม่เข้าข้าง เพราะรถประสบอุบัติเหตุเสียก่อน ทำให้หลักฐานมัดตัวแน่นหนา