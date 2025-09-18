xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป) ครูเกษียณโคราชไม่ง้อบำนาญ พลิกชีวิตทำในสิ่งที่รัก เลี้ยงควายงามสร้างรายได้สู่“ควายเลี้ยงคน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ครูเกษียณโคราช วัย 76 ปี ไม่ง้อบำนาญ พลิกบทบาททำในสิ่งที่รัก เลี้ยงควายงามสร้างรายได้ เผย ชีวิตสุขสุดๆและมีคุณค่า ชี้ควายเป็น “มรดกของคนไทย” ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง พร้อมฝากข้อคิด “3 ปีแรกคนเลี้ยงควาย ปีต่อๆ ไปควายจะเลี้ยงคน”



วันนี้ (18 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ บ้านเลขที่ 60 ถนนเทศบาล 8 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พบกับ นายขวัญชัย ปะโภชนัง ครูเกษียณ วัย 76 ปี ที่หันมาทำในสิ่งที่ตนเองรัก และพร้อมถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้กล้าทำในสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตหลังเกษียณ นั่นก็คือ “การเลี้ยงควายงามผสมพันธุ์สายพัฒนา” ซึ่งเป็นการเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ที่หลายคนคาดไม่ถึง แต่กลับทำให้ชีวิตในวัยเกษียณมีความสุขแบบสุดๆ และมีคุณค่า


นายขวัญชัย เปิดเผยว่า ตนเกษียณอายุราชการมากว่า 10 ปีแล้ว ไม่อยากใช้ชีวิตนิ่งๆ ลองเปลี่ยนวิถีจากชีวิตครูผู้สอนหนังสือ มาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงควายงาม เพราะมองว่า ชีวิตสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เสมอ ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนเคยเลี้ยงวัวมาก่อน พอเห็นกระแสการเลี้ยงควายงามเริ่มดัง จึงลองเลี้ยงควายสวยงามดู และมองว่า ควายเป็น “มรดกของคนไทย” ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง ตนมีที่ดินไว้สามารถทำคอกเลี้ยง ปลูกผัก ปลูกหญ้าให้วัวควายกินได้ พอเลิกทำนามาได้ 4 ปี จึงเริ่มเลี้ยงควายอย่างจริงจัง ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีเกษตรกรรมไทย ไม่ต้องไปลำบากทำงานนอกบ้าน แถมยังทำให้ชีวิตในวัยเกษียณของตนมีความสุขแบบสุดๆ ด้วย


จุดเริ่มต้นที่หันมาเลี้ยงควาย เกิดจากความชอบส่วนตัวตั้งแต่วัยเด็กที่เติบโตมาในชนบท และตระหนักถึงคุณค่าของควายไทยที่นับวันจะถูกลดความสำคัญลงไปในสังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ ปัจจุบันแม้ว่าตนอายุจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่ยังรู้สึกมีพลังและมีความมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงควายไทยอยู่ ตอนแรกยอมรับว่าท้อบ้าง ราคาควายก็ไม่ได้สูงนัก รายได้ยังไม่เห็นผลชัดเจน แต่ตนมองว่าการเลี้ยงควายไม่ใช่เรื่องของการค้าขายอย่างเดียว มันคือการสร้างอนาคต สร้างคุณค่าให้สัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยของเรา

ตนจึงตั้งใจจะเลี้ยงไปจนถึงที่หมาย ให้เป็นควายงามเอาไว้ผสมพันธุ์สายพัฒนา ซึ่งตอนนี้ มีควาย อยู่ 9 ตัว และวัวอีก 2 ตัว จะเลี้ยงแบบครึ่งขัง ครึ่งปล่อย มีบ่อน้ำ มีแปลงหญ้าให้วัวควายกิน วันไหนชาวบ้านให้ไปตัดหญ้าในไร่นาได้ ตนก็จะไปตัดหญ้าสดมาให้วัวควายกิน จะได้ประหยัดหญ้าในแปลงของตนไปด้วย


นายขวัญชัย กล่าวต่อว่า ต้องเลี้ยงควายให้เติบโตเต็มที่ก่อน “ตอนนี้เราต้องเลี้ยงควาย แต่หลังจากนี้ไปอีกประมาณ 4-5 ปี ควายก็จะกลับมาเลี้ยงเรา” อย่างเช่น “เจ้าอาทิตย์” อายุได้ 21 เดือนแล้ว เหลืออีกประมาณ 4-+5 เดือนก็พร้อมจะผสมพันธุ์แล้ว จะให้เป็นพ่อพันธุ์ ไว้คุมฝูง ไม่ต้องพาควายตัวเมียไปผสมพันธุ์ที่อื่นให้ยุ่งยาก เพราะ“เจ้าอาทิตย์” สายเลือดดี เป็นลูกของ “พ่อเม็ดเงิน” พ่อพันธุ์ควายไทยที่มีชื่อเสียงในอำเภอบัวใหญ่ สายพันธุ์ควายไทยภาคกลาง ผสมกับแม่พันธุ์ควายไทยภาคอีสาน จึงกลายเป็นควายงามผสมพันธุ์ที่สูงใหญ่ และสายพันธุ์พัฒนานี้มีอัตลักษณ์ควายสวยงามตามคำโบราณที่สืบต่อกันมาด้วย

การเลี้ยงควายจึงเป็นอาชีพเสริมหลังเกษียณที่สร้างความสุขและสร้างรายได้ให้ แถมยังสร้างคุณค่า และเป็นการอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่คู่ชุมชน ให้เป็น “มรดกของคนไทย” ที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยในชนบท ได้เห็นถึงความขยัน อดทน และความผูกพันระหว่างคนกับควาย


ตนจึงตั้งใจเลี้ยงและเน้นไปที่การผสมพันธุ์ควายงามสายพัฒนา ที่มีรูปร่างสวยงาม และแข็งแรงให้ได้หลายๆ ตัว เพราะสามารถสร้างมูลค่าในตลาด ทั้งการจำหน่ายลูกควายและการนำไปประกวดในเวทีควายงามระดับจังหวัดและระดับประเทศ ที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วย จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนหลังเกษียณ แม้ว่าตอนนี้ตนจะไม่ได้ร่ำรวยมากมาย แต่สิ่งที่ได้รับมาเต็มๆ จากการเลี้ยงควายงามเหล่านี้ ก็คือ ความสุข ความภูมิใจ และการได้ใช้เวลาวัยเกษียณอย่างมีคุณค่า

หากใครคิดจะเริ่มเลี้ยงควาย ต้องใจรักจริงๆ และอย่าท้อ เพราะ 3-4 ปีแรก อาจจะหนัก ต้องลงทุน ใช้เวลา และแรงกาย เลี้ยงควาย แต่เมื่อควายเติบโต แข็งแรง และเริ่มให้ผลผลิต ทั้งลูกควายและการผสมพันธุ์ ก็จะกลายเป็น “ควายเลี้ยงคน” ตอบแทนเราในวันข้างหน้า ทำให้มีรายได้กลับคืนมาต่อเนื่องอย่างแน่นอน นายขวัญชัย กล่าวทิ้งท้าย











(คลิป) ครูเกษียณโคราชไม่ง้อบำนาญ พลิกชีวิตทำในสิ่งที่รัก เลี้ยงควายงามสร้างรายได้สู่“ควายเลี้ยงคน”
(คลิป) ครูเกษียณโคราชไม่ง้อบำนาญ พลิกชีวิตทำในสิ่งที่รัก เลี้ยงควายงามสร้างรายได้สู่“ควายเลี้ยงคน”
(คลิป) ครูเกษียณโคราชไม่ง้อบำนาญ พลิกชีวิตทำในสิ่งที่รัก เลี้ยงควายงามสร้างรายได้สู่“ควายเลี้ยงคน”
(คลิป) ครูเกษียณโคราชไม่ง้อบำนาญ พลิกชีวิตทำในสิ่งที่รัก เลี้ยงควายงามสร้างรายได้สู่“ควายเลี้ยงคน”
(คลิป) ครูเกษียณโคราชไม่ง้อบำนาญ พลิกชีวิตทำในสิ่งที่รัก เลี้ยงควายงามสร้างรายได้สู่“ควายเลี้ยงคน”
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น