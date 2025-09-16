แม่ทัพภาค 2 คืนถิ่นอุดรฯ ปลุกเร้านักศึกษายึดมั่น “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

อุดรธานี-แม่ทัพภาคที่ 2 บรรยายพิเศษ ‘เรื่องเล่าจากแนวหน้า’ แก่นักเรียนสตรีราชินูทิศอุดรธานี ย้ำยังต้องปิดด่าน จะเปิดได้หลังหยุดยิงและเจรจาระดับรัฐบาลเสร็จสิ้น ฝากข้อคิดเยาวชนสามสถาบันหลัก “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ต้องคงอยู่คู่กับประเทศไทย ตบท้ายโชว์ลูกคอเพลง
‘สายโลหิต’ เรียกเสียงกรี๊ดนักศึกษา
วันนี้ (16 ก.ย.) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมืองอุดรธานี พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรื่องเล่าจากแนวหน้าวีรกรรมทหารกล้า ปกป้องแผ่นดินไทย” ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง
จุดแรกที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เมื่อพลโทบุญสิน มาถึงโรงเรียนได้นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ โดยตลอด 2 ข้างทางช่วงเดินไปเวทีมีนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันร้องเพลงประจำโรงเรียน ต่างปรบมือ และกรี๊ดตอบรับยิ่งกว่าชื่นชมดาราและอินฟูเรนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
การบรรยายจุดนี้แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม หลังบรรยายพิเศษ โดยมีนักเรียนชั้น ม.6 ถามถึงกรณี “หลังการปะทะกันแล้วมีการปิดด่าน ปัจจุบันนี้ควรเปิดด่านหรือไม่” แม่ทัพภาคที่ 2 ตอบว่า ทรัพยากรและสินค้าจำเป็นส่วนใหญ่ของเขมรนำเข้าจากประเทศไทย หากปิดด่าน ฝั่งเขมรจะได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้กระทั่งกองทัพกัมพูชาที่ต้องพึ่งพาน้ำมัน ปูน และเหล็กจากไทย แต่การเปิดด่านโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบอาจย้อนแย้ง เพราะหากเราส่งน้ำมันหรืออาหารออกไป ทหารกัมพูชาก็อาจนำไปใช้รบกับไทย
“การปิดด่านทำให้สิ่งผิดกฎหมายไม่สามารถข้ามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นนักพนันที่ต้องการข้ามไปฝั่งกัมพูชา หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายอื่นๆ จึงขอยืนยันว่าการเปิดด่านควรเป็นมาตรการสุดท้าย ทำได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ภายหลังการหยุดยิงและเจรจาระดับรัฐบาลเสร็จสิ้น และเมื่อผู้นำกัมพูชาเข้าใจ ไม่ดื้อกับประเทศไทยแล้ว” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวย้ำ
นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนถามต่อว่า “เมื่อทหารไทยชนะการรบและยึดพื้นที่คืนมาได้ เช่น กรณีภูมะเขือ ชัยชนะที่แท้จริงของแม่ทัพคืออะไร” แม่ทัพภาคที่ 2 อธิบายว่า ชัยชนะไม่ได้หมายถึงเพียงการยึดพื้นที่คืนมา เช่น ที่ภูมะเขือและช่องอานม้า ซึ่งกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ไทยมานาน แต่ชัยชนะดังกล่าว คือทำให้คนไทยกลับมามีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างเหนียวแน่น
โอกาสนี้พลโทบุญสิน ได้ฝากข้อคิดแก่เยาวชนว่า “สามสถาบันหลักของชาติคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต้องคงอยู่คู่กับประเทศไทย เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี คือสิ่งที่พวกเราควรยืนขึ้นเคารพและร้องร่วมกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และความเสียสละของทหารผู้ปกป้องผืนแผ่นดิน” ซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติ 15 นาย พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งเหล่านี้คือการเสียสละเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีโอกาสเรียนหนังสือและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้กล่าวชื่นชมนักเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมให้กำลังใจว่า หากตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ ก็จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมเปิดเผยด้วยรอยยิ้มว่า ตนเองก็เป็นชาวอุดรธานี ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และรู้สึกภูมิใจที่ได้กลับมาเยือนบ้านเกิด
จากนั้นพลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปบรรยายที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาที่พลโทบุญสิน ต้องการมาเยือนมากที่สุด เนื่องจากเป็นสถาบันเก่าที่เคยศึกษาอยู่ เมื่อเดินทางมาถึง คณะครูอาจารย์ได้นำประกอบพิธีบูชาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พร้อมทั้งประกอบพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและเปลี่ยนเครื่องทรง
จากนั้นได้เชิญพลโทบุญสิน เข้าร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาช่างทุกแผนกวิชา ในโอกาสเดียวกันวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นเกียรติและต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
พลโทบุญสิน ได้ตอบคำถามนักศึกษารายหนึ่ง ที่ถามถึงความเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติหน้าที่ พลโทบุญสินตอบต่อหน้าทุกคนว่า “เหนื่อยไม่ได้ เพราะแม่ทัพมีเพียงคนเดียว และกองทัพรวมถึงประเทศชาติต้องการแม่ทัพนำทหารเข้าสู่สนามรบ ทุกชีวิตฝากความหวังไว้ที่ผู้นำ แม่ทัพจึงต้องเป็นตัวอย่างที่เข้มแข็งให้ทุกคนเห็น ทุกวันนี้ไม่มีเวลาเหนื่อย ไม่มีเวลาแม้แต่จะกินยาสักเม็ดเดียว แต่ก็ต้องสู้เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และจะทำหน้าที่เช่นนี้ตลอดไป”
ขณะที่นักศึกษาหญิงถามว่า “ท่านแม่ทัพมีเพลงที่ชอบเป็นพิเศษหรือไม่ และพอจะร้องให้ฟังได้ไหม” พลโทบุญสิน จึงตอบอย่างอารมณ์ดีว่า เพลงโปรดที่สุดคือ “สายโลหิต” เพราะมีความหมายสะท้อนหัวใจของนักรบ พร้อมร้องให้ทุกคนฟัง “ออกศึกข้านึกแต่รบและรบ จบศึกข้านึกแต่รักเจ้าเท่านั้น หากรอดชีวิตกลับมาหากัน ขอให้เจ้านั้นดูแลหัวใจ ชีพพลีนี้เพื่อแผ่นดิน” ก่อนจะหัวเราะอย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมฟัง