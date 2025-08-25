พานไหว้ครูสุดจึ้ง กับความหมายลึกซึ้งเด็ก Gen Z

ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู เป็นหนึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ที่ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2568 ภายใต้แนวคิดภาคใต้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่เป็นผู้ส่งต่อความรู้ โดยตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ นำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู ซึ่งดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานรับพานไหว้ครู พร้อมให้โอวาทนักศึกษา ใจความหนึ่งว่า “ครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้ ความดี และผู้ปั้นลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีประโยชน์ พิธีไหว้ครูจึงเป็นวันเริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะครูกับศิษย์ เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาความผูกพันนี้จะยังคงอยู่เสมอไป
นอกจากนี้การเคารพบูชาครูบนพื้นฐานของความกตัญญูกตเวที จะทำให้นักศึกษามีจิตใจละเอียดอ่อน รู้จักกาลเทศะและรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะของผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง” และในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ ส่วนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลชมเชย ประเภทความสวยงาม รางวัลชนะเลิศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลชมเชย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำหรับพานไหว้ครูนับเป็นสัญลักษณ์สำคัญในวันไหว้ครูที่แฝงไปด้วยความหมาย และในปัจจุบันการสร้างสรรค์พานไหว้ครูของนักศึกษาเจเนอเรชันซี (Gen-Z) สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดที่หลากหลายเช่นกัน
นายเสฏฐวุฒิ มีแป้น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวว่า บัวฉลองขวัญ เป็นสัญลักษณ์ประจำราชมงคลพระนคร จึงถูกนำมาออกแบบพานไหว้ครูครั้งนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นมาด้วยความประณีตแบบฉบับโชติเวช โดยรอบ ๆ พานจะออกแบบให้เป็นใบบัวที่เปรียบเป็นอาจารย์ ส่วนเกสรเป็นเหล่านักศึกษาของคณะ เมื่อมองในภาพรวมจึงเปรียบเหมือนอาจารย์ที่กำลังห่อหุ้มนักศึกษาเป็นอย่างดี
นายปพิชญา คุ้มดวง นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เล่าว่า วิมานร้อยศิลป์ ถิ่นใต้ร่วมสมัย พานไหว้ครูที่นำเอาอัตลักษณ์ศิลปะพื้นบ้านอย่าง มโนราห์ และ หนังตะลุง เข้ามาผสมผสานผ่านวัสดุ เช่น ลูกปัดมโนราห์ คริสตัล เศษผ้า และกระดุมเหลือใช้จากการออกแบบงานเสื้อมานำมาสร้างสรรค์ใหม่บนพานนี้ เพื่อลดการสร้างขยะ โดยด้านบนสุดประดับด้วยเทริดมโนราห์ ซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะอันทรงเกียรติของการแสดงมโนราห์ เปรียบเหมือนการยกย่องครูในฐานะผู้มอบชีวิตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์ให้กับลูกศิษย์ และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพาน คือ เพชร ที่อาจารย์จะช่วยกันเจียระไนนักศึกษาทุกคนให้สามารถเปร่งประกายเหมือนเพชรได้อย่างสวยงาม
นายธีรเดช วรรณรักษ์เลิศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า พานไหว้ครูออกแบบภายใต้แนวคิดมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ โดยนำลูกปัดแก้วใสมาใช้ในการตกแต่งพาน ซึ่งแสดงให้เห็นครูคือผู้ร้อยเรียงแห่งปัญญา ซึ่งลูกปัดที่จะออกมาในรูปแบบที่สวยงามต้องใช้ความประณีต ความสร้างสรรค์ และความอดทน เปรียบเหมือนคุณครูที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและอดทนในการสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นคนเก่งและคนดี
นอกจากนี้ภายในงานมีพิธีเจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 47 คน นักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 11 คน นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 160 คน หลังจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยจัดให้มีการแสดงสมโภชแม่บายศรี การสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และพิธีผูกข้อมือรับขวัญ