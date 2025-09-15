เริ่มมาอีกแล้ว มารศาสนาลักต้นพะยูงในวัด คาดเป็น แก๊งมอดไม้ลอบเข้าตัดช่วงกลางดึก

อุบลราชธานี-มารศาสนาย่องเงียบเข้ามาตัดต้นพะยูงอายุกว่า 50 ปีภายในวัด ระหว่างจะตัดแยกไม้ออกเป็นท่อน เกิดมีฝนตกหนัก ทำให้คนร้ายต้องล่าถอยออกไป โดยไม่ได้ไม้ไปด้วย
เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้( 15 ก.ย.) พ.ต.ท.ภานุเทพ วรสุทธิ์ สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุลักลอบตัดไม้พะยูงภายในวัดบ้านทุ่งสว่าง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และพร้อมด้วย พ.ต.ท.กิติพงษ์ สาลีวรรณ สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี นำชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นป่าภายในวัดทุ่งสว่าง พบตอไม้พะยูง อายุประมาณ 50 ปี ขนาดลำต้นกว้างประมาณ 50 ซม.สูงประมาณ 25 เมตรล้มอยู่ พร้อมมีขี้เลื่อยกองใหญ่อยู่ข้างต้นไม้ พร้อมพบคนร้ายพยายามตัดแยกไม้ออกเป็นท่อนยาวประมาณท่อนละ 2 เมตร แต่ยังทำไม่สำเร็จ
จากการสอบถามนายสุมิต รินริโก อายุ 54 ปี ชาวบ้านทุ่งสว่าง ซึ่งเป็นคนมาพบต้นพะยูงถูกตัดเล่าว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระ ตนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งสว่าง จนช่วงบ่าย ตนได้เดินออกจากศาลาวัด เพื่อจะมานั่งเล่นที่กุฏิท้ายวัด สังเกตเห็นป่าที่อยู่หลังกุฏิมันโล่งโปร่งผิดปกติ จึงเดินเข้ามาดูในป่า
ก็เห็นต้นพะยูงถูกตัดโค่นล้มลงมา และมีร่องรอยเตรียมตัดเป็นท่อนยาวท่อนละ 2 เมตร แต่ยังทำไม่สำเร็จ เพราะเมื่อคืนตอนกลางดึกเวลาประมาณ 01.00 น.มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้คนร้ายตัดไม้ไม่สะดวก จึงล่าถอยออกจากวัดไป โดยยังไม่ทันตัดแยกต้นพะยูง สำหรับวัดนี้ เมื่อหลายปีก่อน ก็เคยถูกคนร้ายเข้ามาลักลอบตัดต้นพะยูงที่อยู่หน้าวัดไปแล้วครั้งหนึ่งด้วย
เบื้องต้นทางชุดสืบสวนจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงกับทางวัด เพื่อหาเบาะแสของคนร้าย จะได้จับกุมมาดำเนินคดี ส่วนไม้พะยูงที่ถูกตัดกรรมการหมู่บ้านจะได้เข้ามาช่วยดูแล นำไปใช้ประโยชน์ทางศาสนาต่อไป