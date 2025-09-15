สั่งย้ายรองผกก.โรงพักบ้านไผ่ปรี่ทำร้ายหญิงตั้งครรภ์พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยตามสูตร

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กรณีคลิปฉาว รอง ผกก.สภ.บ้านไผ่ปรี่เข้าหาหญิงตั้งท้อง5เดือนหวังทำร้ายร่างกาย ภูธรจังหวัดขอนแก่นสั่งย้ายเข้า ศปก.พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเอาผิดทางวินัย ฝ่ายหญิงผู้เสียหายยอมรับคู่กรณีเป็นเครือญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ตอนนี้ให้อภัยแล้ว เหตุที่เกิดอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เป็นประเด็นร้อนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายในสื่อโซเชียล กรณีคลิปเหตุการณ์หญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งในอำเภอมัญจาคีรี ถูกตำรวจระดับรองผู้กำกับ โรงพักแห่งหนึ่งในสังกัดภูธรจังหวัดขอนแก่นเดินปรี่เข้ามาด่าทอและทำท่าเหมือนจะทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.วันที่ 12 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ทราบต่อมาว่า นายตำรวจรายนี้ พ.ต.ท.วรวิทย์ ธรรมสุจริต เป็นรอง ผกก.สส.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ล่าสุดวันนี้(15ก.ย.)ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญ น.ส.มาริษา สุวอ อายุ 32 ปี หญิงตั้งครรภ์ในคลิปมาพูดคุยไกล่เกลี่ย หลัง น.ส.มาริษาได้เข้าลงบันทึกประจำวันแจ้งความดำเนินคดีกับ พ.ต.ท.วรวิทย์ ในข้อหาพยายามจะทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่ 12 ก.ย.68 ที่ผ่านมา แล้วมีการนำคลิปไปโพสต์ในโซเชียล
พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ให้ พ.ต.ท.วรวิทย์ ธรรมสุจริต เข้ามาช่วยราชการที่ ศปก. ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หากพบการกระทำผิดจริง จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะ พ.ต.ท.วรวิทย์ มาขนของที่บ้านพักใกล้กับบ้านของผู้เสียหาย และได้พบผู้เสียหายนั่งอยู่กับเพื่อนผู้หญิง ก่อนเข้าใจว่ามีการแสดงกิริยาเยาะเย้ย จึงได้พูดต่อว่าด้วยเสียงดัง
พร้อมทั้งเดินตรงปรี่เข้าหา น.ส.มาริษา ผู้เสียหาย แต่มีญาติและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าห้ามปรามไว้ จึงไม่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น และต่อมา พ.ต.ท.วรวิทย์ ได้เดินทางออกจากที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี โดยระบุว่ามีความกังวลว่าจะได้รับอันตรายต่อตนเองและครอบครัว จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
นางสาวมาริษา สุวอ ผู้เสียหาย กล่าวว่า หลังเกิดเหตุทาง พ.ต.ท.วรวิทย์ ได้ติดต่อมาขอพูดคุย ขอโทษ และปรับความเข้าใจกันแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องในครอบครัว เป็นเครือญาติกัน จึงไม่ติดใจเอาความใดๆ และขณะนี้ตนเองก็สบายใจขึ้นแล้ว ซึ่งในวันเกิดเหตุ เกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองไปทำหน้าเยาะเย้ยใส่ แต่ที่จริงแล้วเกิดจากความเข้าใจผิด ซึ่ง พ.ต.ท.วรวิทย์ เป็นญาติที่เติบโตมาด้วยกัน แต่เพิ่งเคยเหตุมีพฤติกรรมแบบนี้ครั้งแรก วันเกิดเหตุ พ.ต.ท.วรวิทย์ ได้มาขนของซึ่งเป็นตู้เย็นที่นำมาวางขายที่บ้านยาย หรือเหนื่อยกับการที่มีขนของจึงเกิดเหตุการณ์ที่ปรากฏตามคลิป และได้มีการพูดคุยเพื่อให้ พ.ต.ท.วรวิทย์ ได้ปรับพฤติกรรม เพราะเป็นตำรวจต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และตนเองก็ให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้.
“ได้มีการปรับความเข้าใจกับ พ.ต.ท.วรวิทย์แล้ว ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น และได้ย้ำถามไปแล้วว่า ว่าพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ เพราะตนเองทั้งหวาดกลัวทั้งหวาดระแวง จึงพาแม่ มาหลบอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น ซึ่งทางเขาก็รับปากว่าจะปรับปรุงตัวจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก”น.ส.มาริษากล่าว