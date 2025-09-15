เชียงใหม่เปิดเวทีระดมความเห็นทุกภาคส่วนครั้งที่ 2 ร่วมออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเมืองน่าอยู่

เชียงใหม่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีออกแบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ระดมความคิดเห็นกลุ่มคนทุกช่วงวัย ร่วมกันออกแบบระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน
วันนี้ (15 ก.ย. 68) ที่ห้องประชุมทองกวาว 1 UNISERV CMU สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะออกแบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่เพื่อเมืองเชียงใหม่น่าอยู่ ครั้งที่ 2 โดยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเยาวชน กลุ่มคนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันออกแบบระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตรงตามความต้องการของทุกคน
นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ระบบขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันออกแบบขนส่งสาธารณะในฝันของทุกคนทุกช่วงวัย โดยจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งนครแห่งชีวิต และประชาชนมีความสุข
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายรถขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมสิทธิการเดินทางเชียงใหม่ และรถ EV-BUS คันใหม่ของเชียงใหม่ด้วย โดยจะนำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายขนส่งสาธารณะมอบแก่ตัวแทน อปท.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป