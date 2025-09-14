อยุธยาเปิดแลนด์มาร์กใหม่ “ตุ๊กๆ สตรีทฟู้ด กรุงเก่า” จุดเช็กอินสุดชิคกลางเมืองเก่า กระแสตอบรับดีเกินคาด

พระนครศรีอยุธยา - แลนด์มาร์กสุดชิคกลางกรุงเก่า “ตุ๊กๆ สตรีทฟู้ด” ดัดแปลงรถสามล้อเป็นร้านอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลาย สร้างสีสันการท่องเที่ยวอยุธยา คนแห่เช็กอิน-ชิมอาหารแน่นทุกคืน
เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้ ( 14 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณสี่แยกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามร้านสตางค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสในโซเชียล กับสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ “ตุ๊กๆ สตรีทฟู้ด กรุงเก่า” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางเมืองอยุธยา ที่นำรถตุ๊กๆ มาดัดแปลงเป็นร้านขายอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดหลากหลายชนิด
บรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเดินทางมานั่งรับประทานอาหารอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำ มีทั้งครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน มานั่งทานอาหารริมถนนในบรรยากาศสุดคลาสสิก ท่ามกลางแสงไฟอบอุ่น พร้อมถ่ายภาพกับรถตุ๊กๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามกลายเป็นจุดเช็กอินยอดนิยม
ภายในงานมีร้านค้าจำนวนมากที่ตกแต่งบนท้ายรถตุ๊กๆ โดยจำหน่ายอาหารหลากหลายทั้งของคาวและของหวาน เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านส้มตำ ร้านปลาหมึกย่าง ร้านลูกชิ้น ร้านขนมบ้าบิ่น และร้านเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งล้วนได้รับความสนใจจากผู้มาเยือนอย่างล้นหลาม
จากการสอบถาม นายธรพบ เด่นใจ อายุ 18 ปี หนึ่งในลูกค้าที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม เปิดเผยว่า เพิ่งมาครั้งแรกแต่รู้สึกประทับใจ บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาเหมาะสม และชื่นชอบไอเดียการนำรถตุ๊กๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา มาดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าอย่างมีสไตล์
ด้านนางสาวนรินดา พัชวิชัยโชติ อายุ 34 ปี ซึ่งเดินทางมาจากอำเภอบางปะหัน ระบุว่า นี่เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่ครั้งนี้จัดบริเวณใหม่ ถือว่าทำได้ดี อาหารมีความสดใหม่ โดยเฉพาะปลาหมึกย่างและส้มตำที่รสชาติดีเป็นพิเศษ พร้อมทั้งชื่นชมแนวคิดที่นำรถตุ๊กๆ มาเป็นจุดขาย ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันให้กับเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ขณะที่นางสาวพัสราพร ศรีวัฒนามงคล อายุ 37 ปี แม่ค้าขนมบ้าบิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้าภายในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตนเพิ่งเริ่มต้นมาขายที่นี่ร่วมกับกลุ่มตลาดรถตุ๊กๆ เพราะชื่นชอบแนวคิด และรู้สึกสนุกกับบรรยากาศของการรวมตัวกันในทุกๆ เย็น โดยจุดเด่นสำคัญคือการนำรถตุ๊กๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอยุธยาและประเทศไทย มาสร้างเอกลักษณ์ให้ตลาดแห่งนี้ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี
สำหรับผู้ริเริ่มแนวคิด “ตุ๊กๆ สตรีทฟู้ด กรุงเก่า” คือ นายพุฒิพงศ์ แย้มศรีบัว อายุ 44 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรถตุ๊กๆ ซึ่งเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากแนวคิดที่อยากทำสิ่งใหม่และแตกต่าง โดยเห็นว่าหลายจังหวัดมีถนนคนเดินและกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น อยุธยาเองก็มีของดีอย่างรถตุ๊กๆ จึงริเริ่มนำมาจัดเป็นตลาดแบบสตรีทฟู้ด เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาค้าขาย และสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเมือง
นายพุฒิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ซึ่งจุดที่จัดกิจกรรมในปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้เพียง 3 วันแล้ว โดยยังคงเปิดให้บริการต่อเนื่อง หวังว่าในอนาคตจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ใหญ่ใจดี ให้สามารถจัดพื้นที่อย่างถาวร เพื่อพัฒนาเป็นถนนคนเดินสไตล์อยุธยา ที่นำเสนอเสน่ห์ของท้องถิ่นผ่านรถตุ๊กๆ และอาหารพื้นถิ่นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดต่อไป
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชม “ตุ๊กๆ สตรีทฟู้ด กรุงเก่า” ได้ทุกวัน บริเวณสี่แยกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามร้านสตางค์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. เพื่อสัมผัสบรรยากาศสตรีทฟู้ดสไตล์ไทย พร้อมชิมอาหารอร่อย และถ่ายภาพกับรถตุ๊กๆ สุดวินเทจ ที่รอให้ทุกคนมาเช็กอิน