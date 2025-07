TOA จับมือ สถาปัตย์ ลาดกระบัง เปิดตัวโครงการ “EMPOWERING FUTURE CREATORS” การเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง

ความร่วมมือในครั้งนี้ นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (AAD KMITL) โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ และนวัตกรรม ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้จากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันปลุกพลังนักออกแบบและสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่พร้อมใช้งาน สู่การปฏิบัติจริงเพื่อตอบรับกับโลกแห่งอนาคตTOA พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึก ทั้งด้านนวัตกรรมสีและวัสดุปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจร ผสานกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติของคณะสถาปัตย์ฯ สู่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย 8 โครงการนำร่องที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต อาทิ โครงการ TRACE OF ART บันทึกร่องรอยของศิลปะในพื้นที่จริงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม, โครงการสร้างสรรค์ภาพศิลปะบนกำแพงอาคารปฏิบัติการนิเทศศิลป์ ปลุกชีพพื้นที่การเรียนรู้ด้วยศิลปะ, โครงการ Paint Bucket is Palette การตีความถังสีให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์, โครงการ Storytelling Marketing สร้างแบรนด์ให้มีชีวิตผ่านเรื่องเล่าจากสี, โครงการ SPECTRUM OF UNITY – เอกภาพแห่งความหลากหลายในงาน Art Street 2026, โครงการ “เช็ค เฉด (ที่) ใช่ หาสีประจำตัว” ค้นหาสีที่สะท้อนตัวตนผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมการรู้จักตนเองและการใช้สีอย่างมีอัตลักษณ์, โครงการ Environmental Portraiture Collaboration Color, Space, and Identity และโครงการ URBAN CANVAS สีสันชีวิต KMITL x TOA ปรับภูมิทัศน์หรืออัตลักษณ์สถานที่ต่างๆ ให้เกิดความสวยงามและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมงานศิลปะโครงการความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงโลกการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมจริง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำ ฝึกคิด สร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต พร้อมเติบโตเป็น “นักสร้างสรรค์แห่งอนาคต” ที่พร้อมใช้ มีพลัง ความรู้ และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า และสามารถต่อยอดสู่อาชีพจริงได้