ยังหลบหนี 3 คนร้ายแหกด่าน พบหมายจับอื้อ คาดหนีออกนอกพื้นที่แล้ว

สกลนคร-ขอศาลออกหมายจับ 3 คนร้ายซิ่งกระบะแหกด่านตรวจตำรวจหนี ขณะที่อีก1ไปไม่รอดถูกจับได้
สารภาพเพิ่งกลับจากพูดคุยเรื่องยาเสพติดพื้นที่ชายแดนนครพนมและพกอาวุธปืนมาด้วยกลัวถูกจับเลยซิ่งหนีเผยค้นประวัติเจอมีหมายจับหลายคดีติดตัวทั้งข่มขู่ ข่มขืนใจผู้อื่นฯ พรากผู้เยาว์ฯ พ.ร.บ.อาวุธ และอื่นๆ
จากกรณีวานนี้( 9 ก.ย.)ในพื้นที่ สภ.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เกิดเหตุกลุ่มคนร้าย จำนวน 4 คน ขับรถยนต์ MG ZS ทะเบียน 1 ขจ 519 กทม. แหกด่านกวดขันวินัยจราจรสิ่งผิดกฎหมาย ซิ่งหลบหนีไปชนรั้วบ้าน ชุมชนบ้านดอนวังเวิน อ.สว่างแดนดิน จนมุมทิ้งรถวิ่งหนีหลบลงทุ่งนาและป่าละเลาะ โดยมีอาวุธปืนติดตัวมาด้วย จำนวน 2 กระบอก กระเป๋าเป้ปริศนา 2 ใบ
ต่อมาได้รวบตัวหนึ่งในแก๊งคนร้าย ซึ่งเป็นคนขับ ชื่อ นายชัชนันท์ เตียศิริ หรือท็อป อายุ 24 ปี ให้การว่าเดินทางมาจากการพูดคุยเรื่องยาเสพติดพื้นชายแดน จ.นครพนม แต่ขากลับเจอด่านสกัดก่อนกลัวว่ามีความผิด เพราะผู้โดยสารพกอาวุธปืนมาด้วย จึงซิ่งรถหลบหนีมาจนมุมตรงจุดเกิดเหตุดังกล่าว
คืบหน้าล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. สว่างแดนดิน และฝ่ายปกครองอำเภอสว่างแดนดิน ยังคงตรึงกำลังอยู่พื้นที่บริเวณใกล้เคียงจุดที่คาดว่าคนร้ายจะยังกบดานและหลบหนีอยู่ ซึ่งตลอดทั้งคืนยังไม่พบความเคลื่อนไหวประกอบกับมีฝนตกหนัก สำหรับคนร้ายทั้ง 3 ราย ที่เหลือ คือนายพงษศักดิ์ สายแสง อายุ 37 ปี ชาว จ.ขอนแก่น น.ส.ส้ม (ไม่ทราบชื่อจริง) และชายอีกรายไม่ทราบชื่อนามสกุล
คาดการณ์ว่าคนร้ายอาจมีการประสานให้ทีมงานเครือข่ายมารับตัวออกไปนอกพื้นที่แล้ว ซึ่งนายพงษศักดิ์ สายแสง หนึ่งในกลุ่มคนที่หลบหนีพบข้อมูลว่ามีหมายจับหลายคดีติดตัวเช่น ข่มขู่ ข่มขืนใจผู้อื่นฯ พรากผู้เยาว์ฯ พรบ.อาวุธ และอื่นๆ
สอบถาม คุณป๊อปปี๊ เจ้าของร้านอาหาร เผยว่า ขณะที่รถคนร้ายคันดังกล่าวขับเข้ามาด้วยความรวดเร็วและฝุ่นตลบ ตนที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากนั้นก็ได้ยินเสียงดัง 3-4 ครั้ง ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายอีกสามคนไม่ได้ รู้สึกหวาดผวาเพราะมีอาวุธปืนมาด้วย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สภ.สว่างแดนดิน ได้แจ้งข้อกล่าวหา นายชัชนันท์ เตียศิริ ในข้อหา ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรฯ และข้อหาทำให้เสียทรัพย์ของผู้อื่น และที่เหลือ 3 คน กำลังรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี