ชาวบ้านอยุธยาผวา! พบโดรนปริศนาบินว่อนกลางคืน หวั่นสอดแนมส่งข้อมูลให้ต่างชาติ

พระนครศรีอยุธยา - เจ้าของร้านอาหารใน อ.พระนครศรีอยุธยา เผยพบโดรนปริศนาหลายลำบินวนต่ำระยะทางกว่า 2 กม.กลางดึก หวั่นเป็นการสอดแนม หลังมีคำสั่งห้ามบินทั่วประเทศ วอนชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเพื่อความปลอดภัยของชาติ
วันนี้ ( 14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีนายสัญชัย รุ่งแจ้ง อายุ 42 ปี เจ้าของร้านอาหาร “ครัวรุ่งแจ้ง” ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่สามารถบันทึกคลิปวิดีโอภาพอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนปริศนาจำนวน 5 ลำ เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยโดรนดังกล่าวบินจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางหลวงหมายเลข 356) ร่องไปจนถึงวัดโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน ระยะทางราว 2 กิโลเมตร อยู่ในระดับความสูงประมาณ 20 เมตร และบินวนไปมาหลายรอบ
นายสัญชัย เล่าว่า ขณะนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อน สังเกตเห็นแสงไฟบนท้องฟ้าหลายดวง จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้ เพราะมั่นใจว่าเป็นโดรน ไม่ใช่เครื่องบิน เนื่องจากบินต่ำและวนซ้ำ หากเป็นเครื่องบินจะบินสูงและผ่านไปเลย
ทั้งนี้ เจ้าตัวยอมรับว่ากังวล เพราะแม้มีคำสั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ แต่ยังพบเห็นในหลายพื้นที่ของ จ.พระนครศรีอยุธยา เกรงว่าจะเป็นการสอดแนม โดยเฉพาะในพื้นที่มีแรงงานต่างชาติ โดยบางส่วนเชื่อว่าอาจเป็นบุคคลจากฝั่งกัมพูชาที่ฝังตัวอยู่และส่งข้อมูลกลับประเทศ
นายสัญชัยฝากถึงประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประเทศ