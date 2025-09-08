แม่ค้า ปชช.บุรีรัมย์รอลุ้นฟื้นชีพ “คนละครึ่ง” เชื่อกระตุ้น ศก.แบ่งเบาค่าครองชีพ เสนอเพิ่มวงเงินเป็น 1 หมื่น

บุรีรัมย์ - แม่ค้าประชาชนชาวบุรีรัมย์รอลุ้นรัฐบาลชุดใหม่ฟื้นโครงการ “คนละครึ่ง” เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหลังซบเซามากว่า 2 ปี ทั้งช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพให้ประชาชน เผยเกิดประโยชน์ทั้งคนซื้อคนขาย พร้อมเสนอให้เพิ่มวงเงินเป็นคนละ 10,000 ทั้งอยากให้ปรับลดภาษีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย
วันนี้ (8 ก.ย. 68) ผู้ประกอบการร้านค้า และพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สมัยที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่างเห็นด้วยที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 จะฟื้นโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้ง เพราะเชื่อว่าเป็นโครงการที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยผลดีสำหรับร้านค้าคือช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ส่วนผู้ซื้อที่เข้าร่วมโครงการก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ หลังจากที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมานานกว่า 2 ปี รายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายเพราะข้าวของแพงขึ้น จนประชาชนแทบไม่มีกำลังซื้อ
ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้ายังสะท้อนว่าหากรัฐบาลจะฟื้นโครงการ “คนละครึ่ง” กลับมาใช้จริง อยากให้เพิ่มวงเงินจากคนละ 4,500 บาท เป็นคนละ 10,000 บาท จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ทั้งอยากให้พิจารณาเรื่องการเก็บภาษีจากร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้น้อยลงกว่าครั้งก่อนด้วย
น.ส.บุญราศี ศรีพลัง แม่ค้าขายอาหารทะเล ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง บอกว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลชุดใหม่จะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกครั้ง เพราะเชื่อว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง จากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ตอนสมัยพลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นจริง แต่หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ ก็กลับมาซบเซาอีกจนถึงปัจจุบัน การค้าขายเงียบเหงาลงมาก คนซื้อก็ไม่มีกำลังซื้อ ร้านค้าก็ยอดขายลดลง หากคนละครึ่งกลับมาอีกก็เชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ และอยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องลดการเก็บภาษีจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วย เพราะร้านค้าต้องแบกรับทั้งราคาสินค้า และค่าขนส่งที่แพงขึ้น
ด้าน น.ส.ศิวพร ม้าจีน แม่ค้าขายปลาทู ได้โชว์แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เคยเข้าร่วมโครงการเมื่อก่อนให้ทีมข่าวดู พร้อมบอกว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลชุดใหม่จะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้ง เชื่อว่าจะกระตุ้นการค้าขายได้จริง ซึ่งครั้งก่อนที่เข้าร่วมโครงการก็ทำให้มียอดขายเพิ่มจากปกติถึงร้อยละ 50 ส่วนคนซื้อก็กล้าซื้อเพราะรัฐช่วยครึ่งหนึ่ง อยากให้รัฐเร่งดำเนินการ และส่วนตัวเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และบ้านเมืองได้ตามที่แถลงนโยบาย
ขณะที่ น.ส.ศิริลักษณ์ ขนเพ็ชรรัมย์ แม่ค้าข้าวเหนียวหมูปิ้ง บอกว่า ตนเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ตอนนั้นขายดีมาก เห็นด้วยที่รัฐบาลจะนำโครงการดังกล่าวกลับมาใช้อีก มองว่าเป็นโครงการที่ดีได้ประโยชน์ทั้งคนซื้อคนขาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้จริงและทั่วถึง แต่หากเป็นไปได้ อยากให้เพิ่มวงเงินจากคนละ 4,500 บาท เป็นคนละ 10,000 บาท เชื่อว่าจะทำให้การค้าขายคึกคักแน่นอน ส่วนตัวเชื่อมั่นว่านายกฯอนุทิน และรัฐบาลชุดใหม่ จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และบ้านเมือง ได้จริงแม้จะมีเวลาแค่ 4 เดือน