ด่วน! เพลิงไหม้โรงงานผลิตที่นอน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ระดมรถดับเพลิงกว่า 20 คันยังควบคุมไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในโกดังเก็บวัตถุดิบใยสังเคราะห์ของโรงงานผลิตที่นอน ในพื้นที่อำเขาย้อย เพชรบุรี จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

เมื่อเวลา 06.05 น. วันนี้( 8 ก.ย.) พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมปอง ขำทวี สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย ได้รับรายงานว่า เพลิงได้ลุกไหม้โกดังเก็บวัตถุดิบใยสังเคราะห์ของโรงงานผลิตที่นอน บริษัท ไทนัน วูเว่น จำกัด อย่างรุนแรง กลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้า จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานใกล้เคียงกว่า 20 แห่ง ต้องเร่งนำรถดับเพลิงพร้อมรถน้ำผสมโฟมเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่สามารถสกัดกั้นเปลวเพลิงได้ เนื่องจากภายในโกดังมีใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

สอบถาม ผู้จัดการโรงงานดังกล่าว เล่าว่า เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.10 น. พนักงานภายในโรงงานได้โทรมาแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งขณะนั้นตนอยู่ที่กรุงเทพฯ จึงได้รีบขับรถเดินทางมา พอถึงโรงงานพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง ต่อต้นเพลิง ลุกไหม้มาจากกองฟูกที่นอนและเครื่องจักรรายการผลิต ที่อยู่ภายในอาคารตัวโรงงาน แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ได้อย่างไร
.
สำหรับโรงงานแห่งนี้ เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งหามาตรการควบคุมไม่ให้เพลิงครั้งนี้ลุกลามขยายวงกว้างซ้ำรอยความเสียหายที่ผ่านมา

จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระดมกำลังทุกฝ่ายเข้าพื้นที่เพื่อสกัดเพลิง และประเมินความเสียหาย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ






