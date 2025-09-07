(คลิป)ระทึก! รถกระบะจมน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟโคราช กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ เผยท่วมซ้ำซาก บางครั้งนานนับเดือน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ระทึก! รถกระบะพ่อค้าแตงโม จมน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟคู่ ช่วงบ้านโนนมะเกลือ อ.คง โคราช แจ้งหน่วยกูภัยเร่งช่วยเหลือด่วน เผยเป็นอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟท่วมซ้ำซาก เหตุปั๊มน้ำไม่ทำงาน บางครั้งท่วมนานนับเดือน ชาวบ้านเดือดร้อนสัญจรไปมาไม่ได้ หากใช้สะพานข้ามทางรถไฟต้องเดินทางไปไกลอีกกว่า 5 กม.
วันนี้ ( 7 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานเผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย รื่นจิตอาสาฯ ลูกข่ายโรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนหลังจากได้รับแจ้ง ขอความช่วยเหลือ รถยนต์จมน้ำ อยู่ภายในอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ ในโครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ช่วงทางลอดบ้านโนนมะเกลือ ตำบลดอนใหญ่ อ.คง
โดยเบื้องต้น หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมสูงเต็มอุโมงค์ทางลอด รถยนต์กระบะของพ่อค้าขายแตงโมที่ขับขี่มาไม่ทันระวัง เมื่อด้านหน้ารถจมลงน้ำทำให้รถถูกน้ำพัดจนลอยไม่สามารถถอยกลับได้ก่อนที่รถจะจมลงไปทั้งคันดังกล่าว
ทั้งนี้อุโมงค์ทางลอดทางรถไฟ บริเวณดังกล่าวมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ บางครั้งท่วมนานนับเดือน เนื่องจากปั๊มสูบน้ำไม่ทำงาน ซึ่งหลังจากน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอดจะทำให้ชาวบ้าน ไม่สามารถติดต่อสัญจรไปมาหาสู่กันได้เนื่องจากในหมู่บ้านมีแค่ ทางลอดจุดนี้เป็นทางเชื่อมต่อแห่งเดียวในหมู่บ้าน หากไปใช้สะพานข้ามทางรถไฟต้องเดินทางไปไกลอีกประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อข้ามไปอีกฝั่งของหมู่บ้าน