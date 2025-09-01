xs
วิทยาลัยนานาชาติ มข. ชูแพลตฟอร์ม “ECO COIN” ดึงนักศึกษาสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว “ECO COIN” แพลตฟอร์มดิจิทัลคาร์บอนเครดิต มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมนักศึกษา ร่วมลดคาร์บอนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ชูอนาคตเป็นกลไกสำคัญสร้างคาร์บอนเครดิตประเทศ


วันนี้ ( 1 ก.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 9 ตึกแก่น โรงแรมแอดลิบขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดตัว แพลตฟอร์มดิจิทัลคาร์บอนเครดิต “ECO COIN” ภายใต้โครงการ “โมเดลนำร่องสำหรับแพลตฟอร์ม ดิจิทัลคาร์บอนเครดิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดยมีรศ.ดร.ชวิศ เกตุแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมคณะนักวิจัย ดร.วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ และผศ.ขวัญจิรา พลศรี จากวิทยาลัยนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยและสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์ม

รศ.ดร.ชวิศ เกตุแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มจากการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันปัญหาโลกร้อน และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ซึ่งการลดคาร์บอนเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงจัดทำแอพพลิเคชัน ECO COIN เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนในระยะยาว ผ่านระบบเกมมิฟิเคชันที่สร้างแรงจูงใจต่อเนื่อง ทำให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันไปสู่การลดคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ในระยะยาวต้องการให้นักศึกษาที่มาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืน กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการรับรู้ เกิดแรงบันดาลใจ ซึ่งจะมีผลต่อการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่สามารถลดคาร์บอนลงได้ เบื้องต้นโครงการนี้ดำเนินการในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากได้รับการตอบรับที่ดี ก็จะขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นต่อไป

รศ.ดร.ชวิศ เกตุแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ที่น่าสนใจ ECO COIN ยังส่งผลดีต่อด้านเศรษฐกิจ เรื่องคาร์บอนเครดิตด้วย โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่มุ่งลดคาร์บอนนั้น จะสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางการเงินได้ ซึ่งปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่มุ่งให้ความสำคัญกับคาร์บอนเครดิต ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะเก็บคะแนนเครดิตจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันระดับประชาชนทั่วไป ทั้งจะเป็นกลไกหนึ่งต่อการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างคาร์บอนเครดิตกับสังคมโดยรวมได้

ทั้งนี้ผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2568 จากทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาในระยะยาว การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองและอุตสาหกรรมในภาคอีสานส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนจากหลายปัจจัย เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน การขนส่ง การเกษตร และการกำจัดของเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงก้าวเข้ามารับบทบาทสำคัญ ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำECO COIN : นวัตกรรมเปลี่ยนทัศนคติสู่พฤติกรรมยั่งยืน


ภายในกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ประกอบด้วย การเปิดตัวและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน "ECO COIN", การนำเสนอฟีเจอร์การสะสมคะแนนและแลกรางวัลที่สร้างแรงจูงใจระยะยาว, การแสดงผลการทดลองใช้และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักศึกษา, การเสวนาพิเศษหัวข้อ "มองขอนแก่นในอนาคต" พูดคุยถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

