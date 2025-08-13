“สส.น้ำหอม” ควงลูกสาวรับโล่รางวัล “แม่ผู้บำเพ็ญตนเพื่อชาติ” ในงานวันแม่แห่งชาติ จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสาวสุภาพร กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พร้อม “น้องจัสมิณ” ลูกไม้ใต้ต้น “รมช.เดชอิศม์-สส.น้ำหอม”
เรียกว่าเก่งได้พ่อ สวยได้แม่จริงๆ สำหรับน้องจัสมิณ ขาวทอง ลูกสาวคนสวยของ รมช.มหาดไทย เดชอิศม์ ขาวทอง และคุณแม่ สส.น้ำหอม สุภาพร กำเนิดผล ที่เพิ่งจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นของขวัญวันแม่พร้อมควงคู่กันรับโล่รางวัล “แม่ผู้บำเพ็ญตนเพื่อชาติ” ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 จังหวัดสงขลา 12 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
น้องจัสมิน (นางสาวจัสมิณ ขาวทอง จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ลูกสาวร่วมรับรางวัลรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ผู้บำเพ็ญตนเพื่อชาติ” ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 ภายใต้กิจกรรม “จัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัล
สำหรับงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 มีนางปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางพรเอื้อ เชื้อแหลม นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ แม่ตัวอย่างดีเด่น ผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มสตรี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2568” แก่แม่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากทั้ง 16 อำเภอ และองค์กรเครือข่ายสตรี รวมทั้งสิ้น 63 ท่าน พร้อมชมการแสดงจากชมรมรักสุนทราภรณ์จังหวัดสงขลา และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีในจังหวัดสงขลา
สำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานความว่า “คือขุนเขาลำเนาไพร คือสายน้ำ คือความงามความสุข คือทุกสิ่ง คือความรัก ความห่วงใยอันแท้จริง พระคุณแม่ใหญ่ยิ่งพ้นพรรณนา”
“ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณทุกท่าน สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ รางวัลนี้ไม่ใช่แค่ตัวน้ำหอมคนเดียว แต่ต้องขอบคุณลูกสาวด้วย ที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ก้าวสู่ความสำเร็จไปอีกขั้น ขอบคุณลูกที่เข้าใจว่าแม่มีหน้าที่การงานที่หลากหลาย จึงอาจจะทำให้มีเวลาให้กับลูกน้อยมากแต่ลูกก็ไม่เคยสร้างความหนักใจให้แม่ ขอส่งต่อพลังใจให้คุณแม่ทุกท่าน และฝากถึงลูกทุกคนว่าอย่าลืมรักและกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณด้วยค่ะ”