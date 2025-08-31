ชาวบ้านชายแดนสุรินทร์แห่ลงทะเบียน รับเยียวยาอพยพหนีภัยสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด 1,500 ล้าน

สุรินทร์– ชาวบ้านชายแดนสุรินทร์ แห่ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภัยสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด 1,500 ล้านคึกคัก เผยอพยพไม่เกิน 7 วันเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท อพยพ 8 วันขึ้นไปเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท ขณะ สว.สุรินทร์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านชายแดนเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป
วันนี้ (31ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดพัฒนาธรรมาราม หรือวัดบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ชาวบ้านด่าน ม.14 ต.ด่าน อ.กาบเชิง ได้เดินทางมายื่นเอกสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.ด่าน และผู้นำชุมชน เพื่อลงทะเบียนขอรับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ จากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน หลังจากรัฐบาลประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน 45 อำเภอ 336 ตำบล 4,081 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือเยียวต่อไป
โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ต้องอพยพ ครัวเรือนละ 2,000 บาท สำหรับการอพยพไม่เกิน 7 วัน และ เยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเงินสด ผ่านระบบพร้อมเพย์ (prompt-pay) สำหรับการอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ใช้งบประมาณ 1,516 ล้านบาท ส่วนเอกสารที่จะต้องแนบมาด้วย คือ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้)
ทั้งนี้มีประชาชนชาว ต.ด่าน เดินทางมามาลงทะเบียนตามจุดต่างๆในแต่ละหมู่บ้าน เป็นจำนวนมาก ซึ่งในตำบลด่าน มีครัวเรือนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน จำนวน 3 พันกว่าครัวเรือน
ไม่ต่างจากพื้นที่อำเภออื่นๆ โดยเฉพาะที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านออด หมูู่ 11 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ที่พบว่าประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวอย่างคึกคักเช่นกัน เบื้องต้นในหมู่บ้านออด แห่งนี้ มีผู้มาลงทะเบียนยื่นความจำนงขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน 157 คน
ขณะที่ นายรุจิภาส มีกุศล สมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นายปภพ ขอไชย ที่ปรึกษานายรุจิภาส มีกุศล สมาชิกวุฒิสภา และทีมงานผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาฯได้เดินทางลงพื้นที่ดูการลงทะเบียนของประชาชน พร้อมกับรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบที่ผ่านมาต่างๆจากประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปหารือในที่ประชุมวุฒิสภา ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไป