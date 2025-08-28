ฉก.นย.จันทบุรี ร่วมหลายภาคส่วนรักษาพื้นที่ชายแดนสำคัญจนได้ผืนดินกว่า7ไร่กลับคืน

จันทบุรี- หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี บูรณาการหลายภาคส่วน จัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะดินและถมพื้นที่รูปตัว “ก” บริเวณคลองตะเคียน พื้นที่ชายแดนสำคัญระหว่างหลักเขตที่ 64–65 จนได้ผืนดินกว่า 7ไร่กลับคืน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ได้บูรณาการกำลังร่วมกับ กองทัพเรือ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนจิตอาสา นับร้อยชีวิต ลงพื้นที่ฐานเนินผี บ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อทำแนวป้องกันการกัดเซาะดินและถมพื้นที่รูปตัว “ก” บริเวณคลองตะเคียน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญ ระหว่างหลักเขตที่ 64–65
โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดฐานปฏิบัติการชายแดนและถูกน้ำกัดเซาะมานานกว่า 6 ปี จนดินทรุดตัวเป็นลักษณะคล้ายเกาะ หากปล่อยไว้เพียงไม่กี่เมตร อาจถูกตัดขาดและเสี่ยงสูญเสียผืนแผ่นดินไทยไปอย่างน่าเศร้าใจ
และหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาและชุดลาดตระเวนทหารนาวิกโยธิน พบความผิดปกติบริเวณดังกล่าว จึงได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการถมดินและเสริมแนวตลิ่ง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนให้กลับคืนดังเดิมในทันที จนได้ผืนดินไทยกว่า 7 ไร่ ที่เกือบสูญหายไปกลับคืนอย่างสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ยังเผยอีกว่า ภาพของ ทหาร ประชาชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมแรงกาย แรงใจ ทำงานท่ามกลางแดดร้อน คือบทพิสูจน์แห่งความสามัคคีในการรักษาผืนแผ่นดินไทย ที่ไม่มีวันสูญหายไปแม้แต่นิ้วเดียว