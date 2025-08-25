อุตุฯกาฬสินธุ์เตือนเฝ้าระวังพายุ “คาจิกิ” ทำฝนตกหนัก ด้านเขื่อนลำปาวยังรับน้ำได้อีก 1,100 ล้านลบ.ม.

กาฬสินธุ์-ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ เตือนเฝ้าระวังพายุ “คาจิกิ” เผยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจ.กาฬสินธุ์ แต่จะทำให้เกิดฝนตกหนักช่วงวันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 ฝากถึงประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ขณะที่เขื่อนลำปาวยังรับน้ำได้อีกกว่า 1,110 ล้านลบ.ม.
นายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า พายุ “คาจิกิ” ทางกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ติดตามเฝ้าระวัง และได้แจ้งเตือนมาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 พร้อมกำชับให้สถานีอุตุนิยมวิทยาทุกจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่า พายุคาจิกิได้พัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นคาจิกิแล้ว ซึ่งเมื่อเช้านี้อยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวในวันพรุ่งนี้เช้า 26 สิงหาคม 2568 และช่วงเย็นจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับตอนเหนือของประเทศไทยคือ จ.น่าน และจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่น และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ซึ่งจะส่งอิทธิพลกับประเทศไทยในช่วงวันที่ 25-28 สิงหาคม 2568 นี้
ส่วนพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์นั้น ทางกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้กำชับและแจ้งเตือนมาเป็นระยะๆ และวันนี้จะได้เปิดศูนย์เฝ้าระวังพายุคาจิกิ ทั้งนี้แม้พายุจะไม่ได้ผ่านพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์โดยตรง แต่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุนี้ด้วย ส่งผลให้มีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมพัดแรงในระยะแรก ดังนั้นในพื้นที่เสี่ยงจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็มีความพร้อม และฝากถึงพี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการ และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ด้านนายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์เขื่อนลำปาวล่าสุดมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 869.84 ล้าน ลบ.ม. จากความจุกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43.93 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกมากกว่า 1,110 ล้านลบ.ม. ปัจจุบันได้ระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ผ่านอาคารระบายน้ำ และระบายน้ำผ่านอาคารผันน้ำเฉลี่ยวันละ 1.36 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำเข้าระบบคลองชลประทานเฉลี่ยวันละ 4.32 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้หากรวมทั้งการช่วยเหลือ ด้านอุปโภค บริโภค ประปา อุตสาหกรรม และระเหย มีปริมาณน้ำออกจากอ่าง 6.54 ล้าน ลบ.ม.