กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวปรับลดปริมาณระบายน้ำ พร้อมเข้าสู่ช่วงกักเก็บ

กาฬสินธุ์-เขื่อนลำปาว ปรับลดปริมาณน้ำการระบายน้ำ ด้านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเผย การบริหารจัดการน้ำยังอยู่ในเส้นควบคุมตามค่าเฉลี่ยปกติ พร้อมเข้าสู่โหมดกักเก็บ และเฝ้าติดตามฝน ฟ้า อากาศ อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
.
วันนี้( 20 ส.ค.) นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 871 ล้าน ลบ.ม.จากความจุกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 44 เปอร์เซ็นต์ ยังรับน้ำได้อีก 1,108 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ปัจจุบันทางโครงการฯได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนลำปาวให้อยู่ในเส้นควบคุมตามค่าเฉลี่ย ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวมีโอกาสที่จะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้อย และเสี่ยงแล้งน้อยด้วย เพราะอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ตามปกติ
นายสำรวย กล่าวต่อว่า ขณะนี้เขื่อนลำปาวจะอยู่ในโหมดเข้าสู่ช่วงการกักเก็บน้ำ แต่ยังคงจะมีการระบายน้ำบ้าง และขณะนี้ล่าสุดได้ปรับลดปริมาณระบายน้ำลงลำน้ำเดิมผ่านอาคารระบายน้ำ และระบายน้ำผ่านอาคารผันน้ำเฉลี่ยวันละประมาณ 4.35 ล้าน ลบ.ม. จากเดิมเฉลี่ยวันละ 9 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ในช่วงดังกล่าวจะมีการติดตามสถานการณ์ ฝน ฟ้า อากาศ และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างวันต่อวัน เพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
โดยจะระบายให้อยู่ในปริมาณวันละไม่เกิน 1-5 ล้าน ลบ.ม เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ และให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป
อย่างไรก็ตามปัจจุบันหากรวมการระบายน้ำ ลงลำน้ำเดิม และส่งน้ำเข้าระบบคลองชลประทานช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยวันละ 4.38 ล้าน ลบ.ม.รวมทั้งการช่วยเหลือ ด้านอุปโภค บริโภค ประปา อุตสาหกรรม และระเหย จะมีปริมาณน้ำออกจากอ่างเฉลี่ยวันละ 9.60 ล้าน ลบ.ม